Vuelve a caer la inversión externa hacia los emergentes

En línea con las dificultades económicas que muchos mercados emergentes experimentaron durante el año pasado, la inversión extranjera directa (IED) en estos mercados se vio afectada.

Aunque las cifras del fin de ejercicio de 2015 aún no se conocen, una mirada inicial revela una disminución respecto al año anterior en cuanto a inversiones en proyectos nuevos.

Según fDi Markets, un servicio de datos del Financial Times, las compañías extranjeras hicieron 5.970 inversiones en establecimientos nuevos en países en desarrollo el año pasado, por aproximadamente u$s 452.000 millones, en comparación con 6.633 proyectos por cerca de u$s 482.000 millones en 2014.

Éste es el segundo año consecutivo en el que se han reducido las inversiones en proyectos nuevos en los mercados emergentes, y marca una disminución sustancial en comparación con 2008, año en el que alcanzaron su máximo nivel, cuando se invirtió cerca de u$s 938.000 millones. La situación parecía peor a principios de año. En una evaluación de los datos de mediados de 2015, fDi Markets encontró una tendencia alarmantemente negativa para la IED.

Según fDi Markets, 97 de 154 países clasificados típicamente como mercados emergentes experimentaron descensos en el gasto de capital en proyectos de inversiones en proyectos nuevos en los primeros seis meses de 2015, frente al mismo período del año previo.

En 25 de los 97 países que muestran crecimiento negativo, el gasto de capital cayó a cero. Otros 42 tuvieron importantes disminuciones de 50% o más; otros 22 registraron caídas de entre 20% y 50% en la primera mitad de 2014 y el período de enero a junio de 2015.

Algunos mercados emergentes se han recuperado desde entonces. Para mediados del año, la IED hacia Brasil se redujo más de 65%, comparado con los primeros seis meses de 2014. Ahora, fDi Markets muestra 253 proyectos totalmente nuevos por cerca de u$s 14.000 millones de inversión en Brasil para todo el año 2015, en comparación con 323 proyectos por u$s 17.000 millones en 2014.

Pero la tendencia general apunta a la baja, y los niveles generales de inversiones en proyectos nuevos para mercados emergentes se están sosteniendo gracias a desempeños especialmente sólidos de países como India, Indonesia y Tailandia.

La incuestionable estrella de la IED de 2015 fue India, que parece que terminará el año como el destino número uno entre los mercados emergentes en cuanto a gasto de capital, con una inversión estimada de u$s 59.000 millones.

China, durante muchos años el gigante de la IED en el mundo emergente, reportó más proyectos individuales que India en 2015. Pero esa cifra de proyectos se redujo drásticamente, de 950 en 2014 a poco más de 750 el año pasado. Y el gasto de capital en proyectos totalmente nuevos procedentes del exterior se redujo de u$s 75.000 millones a u$s 50.000 millones; con mucho, la cantidad más baja registrada para China desde que comenzaron los datos de fDi Markets en 2003.

Como en años anteriores, en 2015 EE.UU. fue el principal país de origen de las inversiones hacia los mercados emergentes. Pero, en otra señal preocupante, eso se frenó ligeramente, pues la inversión norteamericana en mercados emergentes cayó a u$s 60.000 millones en 2015, comparado con los u$s 74.000 millones en 2014.