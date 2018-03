Edición Impresa EL VICTORIOSO PRESIDENTE RUSO SE MUESTRA CADA VEZ MÁS TEMERARIO, PERO NO ES IRRACIONAL

Vladimir Putin es demasiado agresivo pero no tan peligroso como parece El verdadero peligro para Rusia y Occidente no es que el presidente ruso busque un conflicto directo, sino que calcule mal y origine confrontaciones que no pueda controlar