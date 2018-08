Venezuela quiere volver a los mercados, pero le falta credibilidad

Cuando los venezolanos fueron a trabajar el viernes pasado, al cambio oficial podían comprar un dólar con 285.000 bolívares. Para cuando se despertaron el martes, después de un fin de semana largo, la misma operación les salía 6 millones de bolívares. Sin embargo, ni esa feroz devaluación resuelve la crisis de hiperinflación que sufre el país. Los inversores de bonos globales no están más cerca de cobrar que la semana pasada.

Créanme, dijo el presidente Nicolás Maduro. Pero no ofrece ninguna razón para hacerlo. Ató la moneda de Venezuela a una criptomoneda llamada el petro, supuestamente vinculada a los precios del petróleo. La idea es que un petro vale 3600 bolívares nuevos (u$s 60). Pero la criptomoneda es estatal, por lo que puede ser manipulada.

Es absolutamente increíble que un país con las mayores reservas de petróleo del mundo esté quebrado. Los precios fijos aniquilaron la economía cuando cayeron los precios del petróleo, su única materia prima. La brecha se cubrió con endeudamiento, lo que dejó al estado debiendo u$s 60.000 millones en bonos. La deuda asumida a través de préstamos podría duplicar esa cifra.

Los inversores, incluyendo el brazo de gestión de activos de Goldman Sachs, pueden esperar un prolongado default. Mientras Maduro siga en el poder, no hay razones para pensar en un apoyo coordinado de las naciones más ricas. Los tenedores de bonos pueden armar todos los comités que quieran. Sus chances de negociar una reestructuración son reducidas. Las reservas extranjeras, que eran de u$s 30.000 millones en 2011, cayeron a menos de u$s 10.000 millones.

Los bonos 2027 de Venezuela cotizan a 26 centavos de dólar. Hasta ese precio quizás sea optimista. Los inversores no pueden obligar al gobierno a pagar sus deudas. Sólo les queda esperar a que cambie el régimen o empezar a pelearse por los activos extranjeros. Un tribunal norteamericano ya falló que un acreedor, Crystallex, puede incautar Citgo, la refinería de petróleo en EE.UU. propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

¿Podrá Venezuela volver a los mercados de crédito en el futuro? Por supuesto que sí. Argentina logró vender bonos a 100 años en 2017, menos de dos décadas después del mayor default del mundo. Su éxito no se basó en la idea de que Argentina sería un crédito sólido durante un siglo. Los elevados cupones implican que los inversores contaban con recuperar el dinero dentro de 12 años. Los defaulteadores soberanos arrepentidos normalmente pueden encontrar acreedores si éstos ofrecen un rendimiento suficientemente atractivo. Pero el financiamiento también requiere de un líder con credibilidad. Maduro no la tiene.