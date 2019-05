Unión Europea: la dispersión del voto puede generar una paralización

Quienes suelen mirar videos de YouTube conocen un clásico del hipódromo norteamericano, en el que dos caballos llamados My wife knows everything (Mi esposa sabe todo) y My wife doesn't know (Mi esposa no sabe) se disputan el primer lugar en la carrera.

Las primeras interpretaciones de las elecciones europeas me hacen acordar a ese video, excepto que en este caso los nombres de los dos caballos son "Esto cambia todo" y "Esto no cambia nada".

Quienes aseguran que "esto no cambia nada" tienen algunos buenos argumentos. Juntos, los partidos pro UE seguirán dominando el Parlamento Europeo. Los partidos anti UE ahora representan una cuarta parte de los escaños del parlamento, comparado con cerca de 20%. Pero algunas de las estrellas de la derecha nacionalista tuvieron noches de decepción, incluyendo Alternativa para Alemania, el partido Popular Danés y Foro para la Democracia de los Países Bajos.

Sin embargo, aquellos que piensan que "esto cambia todo" también tienen evidencias. Los partidos euroscépticos emergieron como los más grandes en cuatro de los seis países con mayor población de la UE: Francia, Italia, Gran Bretaña y Polonia.

Una razón para este choque de interpretaciones tiene que ver con que se pone excesivo foco en sólo una pregunta: ¿Qué significa ésto para la batalla entre las fuerzas pro UE y los insurgentes anti UE? Pero si uno plantea qué está pasando con los partidos que han dominado la política europea, surge una tendencia más clara. La centroizquierda y la centroderecha tradicionales están en retroceso. Están perdiendo terreno no sólo frente a los nacionalistas populistas, sino también frente a partidos que atraen a la clase media urbanizada como los verdes y los liberales.

En Francia, la centroderecha y la centroizquierda (los republicanos y los socialistas) obtuvieron menos de 15% de los votos, mientras que la extrema derecha, los liberales y los verdes captaron casi el 60%. En Italia, la centroizquierda y centroderecha ganaron casi 31% de los sufragios; los partidos populistas, 58%. En Gran Bretaña, los conservadores y laboristas juntos apenas tuvieron 23,2%. Esta tendencia en contra de los partidos tradicionales llega incluso a la Alemania estable y sensata, donde los demócratas cristianos de centroderecha y los socialdemócratas de centroizquierda juntos sumaron muy por debajo del 50% de los votos. Los verdes quedaron segundos con sólo algo más de 20% y la extrema derecha se quedó con 11%.

Parece que los partidos políticos armados en torno a las estructuras de clase y económicas de los siglos XIX y XX están perdiendo relevancia. Los votantes europeos cada vez se sienten más motivados por cuestiones nuevas, como el cambio climático, la identidad y la migración.

La consecuencia probablemente sea un período de incertidumbre política y continuos cambios que hará más difícil el accionar de la UE. El hecho de que la centroderecha, los socialistas, liberales y verdes sean todos mayormente pro UE no disfraza sus diferentes opiniones sobre temas clave como cambio climático y la reforma de la eurozona. Un gran tema a observar es el futuro político de Angela Merkel, la canciller alemana. Otro mal resultado para el partido Social Demócrata de Alemania (SPD) puede convencerlos de salir de la coalición gobernante, por lo que caería el gobierno. Merkel también recibirá presión desde su propio partido Unión Democrática Cristiana (CDU). El débil desempeño electoral del partido podría fortalecer a Annegret Kramp-Karrenbauer, la supuesta heredera de la canciller, para que impulse a Merkel a dar un paso al costado más rápido que tarde. Mientras tanto, algunos en el CDU tendrán argumentos para moverse abruptamente a la derecha en temas como el euro y la política energética.

Si Merkel se ve forzada a retirarse pronto, la UE habrá perdido su principal figura política. Pero aunque ella retenga el cargo por otros dos años, la fragmentación de la política europea, reflejada en el Consejo Europeo y en el parlamento, podría impedir que la UE tome decisiones en cuestiones cruciales, incluyendo el euro, la migración, el Brexit y la política hacia China.

Se verá pronto qué ocurre con las discusiones sobre los nuevos líderes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y Consejo Europeo. En teoría, eso debería resolverse bastante rápido, y la primera negociación sería esta semana. Pero la confusa imagen que dejaron las elecciones podrían conducir a un largo proceso.

Algunos temas no se pueden diferir por siempre. En octubre, Gran Bretaña y la UE una vez más tendrán que considerar si extender o no el proceso del Brexit, o aceptar un Brexit "sin acuerdo".

La gran pregunta acá es si la UE se está gradualmente desintegrando, o gradualmente avanzando hacia una unión más estrecha que pueda defender los intereses de Europa. Eso importa cada vez más en un mundo donde, de lo contrario, estaría dominado por dos superpotencias potencialmente hostiles -EE.UU. y China-, y con Rusia también jugando un rol malévolo.

Los inicios de una guerra comercial global aseguran que ésta no es una cuestión abstracta para la UE. Por el contrario, la unidad europea será puesta a prueba varias veces por los acontecimientos que se produzcan en el mundo en los próximos meses y años. La parálisis política y la fragmentación es un lujo que la UE no puede darse.