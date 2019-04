Unicornios: un negocio con pérdidas elevadas y crecimiento vertiginoso

Tienen valuaciones de miles de millones de dólares en los mercados privados, sus fundadores se convierten instantáneamente en celebridades, pero estas compañías también incurren en considerables pérdidas.

El viernes, Lyft fue el último unicornio estrella en debutar en la Bolsa. Ese día sus acciones cerraron con un alza de casi 9% en su primer día de negociaciones y valuaron a la compañía de transporte privado estado-unidense en u$s 24.400 millones, unos u$s 10.000 millones más que cuando salió por última vez a captar fondos privados. Ayer, en su segundo día de cotización en la Bolsa de Nueva York, sus papeles se derrumba-ron 11%.

Y si bien las reservas del servicio se multiplicaron por cinco, las pérdidas de la compañía también crecieron y ya acumulan u$s 2.300 millones desde 2016.

Este panorama no es inusual para las startups. Los inversores a menudo están dispuestos a apostar a acciones de crecimiento de muy alto perfil antes de que sean claras las señales de que empezará a fluir el dinero. La pregunta es durante cuánto tiempo.

Después de su debut bursátil, el gigante del comercio electrónico Amazon hizo esperar a sus inversores durante cuatro años y medio para registrar una pequeña ganancia de u$s 5 millones. En ese momento sus pérdidas habían crecido a u$s 3000 millones pero eso no había sido un lastre para sus acciones. Hoy, Amazon es la tercera compañía más grande del mundo por capitalización bursátil y puede generar esa utilidad en menos de cuatro horas.

Twitter, la firma de microblogging, comenzó a cotizar en Bolsa en 2013 pero le llevó cuatro años anunciar su primera utilidad de u$s 91 millones en el último trimestre de 2017. Sin embargo, para aquel entonces sus acciones habían caído más de 50% porque los inversores se habían cansado de esperar. Snap, que debutó en el mercado a principios de 2017, todavía es deficitaria.