Twitter crece gracias a las cuentas de políticos y noticias

Las acciones de Twitter subieron más de 10% ayer debido a la alegría de los inversores por el significativo incremento de los usuarios y porque las cifras de ganancias e ingresos fueron superiores a lo esperado.

La red social, que tuvo un duro 2016, comunicó que estaba "orgulloso de informar" que en su primer trimestre "se aceleró el crecimiento del uso activo diario por cuarto período consecutivo; el aumento fue de 14% interanual".

La cifra de ingresos por u$s 548 millones es 8% interanual inferior; se trata de la primera caída en las ventas desde que empezó a cotizar en bolsa, pero todavía supera las estimaciones. Registró una pérdida neta de u$s 62 millones, significativamente menos que la pérdida de u$s 167 millones del trimestre anterior, mejor a lo esperado.

Las acciones de Twitter cotizaban 10,5% arriba a u$s 16,20 en las primeras horas de la jornada bursátil en Nueva York cuando se conoció la noticia.

Jack Dorsey, CEO, aseguró: "Si bien seguimos enfrentando vientos en contra en cuanto a los ingresos, creemos que ejecutando nuestro propio plan y haciendo crecer nuestra audiencia deberíamos lograr un crecimiento positivo de los ingresos en el largo plazo".

La compañía no dio a conocer los números reales de usuarios activos diarios, pero anunció que subió la cantidad de usuarios activos mensuales a 328 millones, 9 millones más que el anterior trimestre y cerca de 7 millones más de lo esperado.

Twitter siente presión por la preocupación de los inversores por la desaceleración del crecimiento de usuarios desde que debutó en la Bolsa en 2013. Dorsey, cofundador y creador original del tuit, volvió a tomar las riendas en 2015 prometiendo nuevos cambios en el producto para recuperar usuarios.

El año pasado, la relevancia de la red social aumentó cuando Donald Trump empezó a usar a Twitter como su principal herramienta para comunicar su mensaje, tanto como presidente como durante la campaña electoral. Si bien la compañía no llegó a decir que se benefició del "efecto Trump" en el trimestre, los usuarios nuevos o los denominados "usuarios resucitados" estadounidenses –quienes tenían cuentas que habían estado inactivas– siguen un mayor porcentaje de cuentas políticas o de noticias que el promedio, explicó.

"También hay evidencia de que nosotros nos beneficiamos de los usuarios nuevos que siguen cuentas políticas, y eso es realmente positivo", dijo Anthony Noto, director financiero y operativo, en una conversación con inversores. "Tener a los líderes políticos del mundo, y también a las agencias de noticias, participando en Twitter es importante para reforzar el compromiso", agregó.



Dorsey atribuyó el crecimiento de usuarios mayormente a los cambios en el producto efectuados el año pasado. Específicamente, mencionó una modificación en la línea de tiempo de Twitter que ordena los tuits por relevancia y no por cronología inversa. Se está "usando mejor el aprendizaje automático, para asegurarse de que cuando la gente está afuera de la aplicación nosotros les notifiquemos las cosas que realmente importan", explicó.

Los resultados llegan después de que Twitter recortó 9% su fuerza global –casi 350 personas– el año pasado. También sufrió cuando una serie de potenciales compradores incluyendo Google y Salesforce.com finalmente se retiraron de la operación por falta de interés.

Los ajustes a sus formatos de publicidad se atribuyeron a los menores ingresos, y el panorama para el segundo trimestre es peor de lo esperado. Sin embargo, Noto recalcó el desempeño de los videos en vivo de la compañía. La audiencia creció 31% a 45 millones trimestre contra trimestre.

El anuncio de Twitter de que amplió su base de usuarios 6% interanual a 328 millones de usuarios activos mensuales palidece en comparación con las nuevas cifras de Instagram, propiedad de Facebook, que informó que había duplicado su base de usuarios a 700 millones de activos mensuales en sólo dos años.Twitter dijo que los anunciantes no eligen plataformas digitales en base a qué tan grande son, sino teniendo en cuenta si ofrecen la audiencia correcto y un buen retorno sobre la inversión .