Trump siente la limitación de su política comercial

Donald Trump llegó a la presidencia argumentando que el déficit comercial de EE.UU. era evidencia de que los socios comerciales estaban abusando del país. Aseguraba que tener un régimen comercial liberal y, al mismo tiempo, enfrentar aranceles y otras barreras a sus exportaciones estaba reduciendo el crecimiento y el empleo. Al menos, ése era el relato. Tanto teórica como empíricamente, eso no tiene sentido. Los déficits de la cuenta corriente dependen de una serie de factores mayormente macroeconómicos, entre ellos, la política fiscal, la demografía y los tipos de cambio, no de los aranceles ni de las regulaciones comerciales. De lo contrario, la implicancia sería que un país como India sin duda debe tener un régimen comercial abierto debido a su déficit comercial crónico. Quien haya intentado exportar a India confirmará que evidentemente no lo tiene.

La semana pasada se supo que el déficit comercial estadounidense creció 12,1%, a su nivel más alto desde la crisis financiera mundial. Casualmente, las acciones de Trump probablemente lo estén agrandando, en lugar de achicarlo. Al amenazar con imponer restricciones de emergencia sobre las importaciones de acero, la administración sólo alentó a los fabricantes y a las compañías constructoras norteamericanas a comprar rápidamente más productos extranjeros, antes de que entraran en vigencia esas medidas. Y como los fuertes recortes de impuestos subieron la demanda, absorberán más importaciones.

Afortunadamente, hay indicios de que lo absurdo de la opinión de Trump es cada vez más evidente, incluso dentro de la administración. Wilbur Ross, el secretario de Comercio y un halcón del déficit, admitió la semana pasada que "no es práctico fijar una fecha límite exacta" para eliminar el desequilibrio de EE.UU. con China.

Esto representa, esperemos, otro paso en el proceso del alejamiento de la Casa Blanca de las posiciones más extremas que ha adoptado en Comercio. Trump ya incumplió las promesas de nombrar a China como manipulador de divisas e imponer aranceles para compensar la subvaluación del yuan.

Las medidas que tomó la administración, aunque algo torpes, aún no han sido desastrosas. Trump insiste en renegociar el Nafta pero aún no derogó el acuerdo como había amenazado. Las negociaciones continúan. En enero impuso los llamados aranceles de salvaguardia sobre las importaciones de lavarropas y celdas solares. Pero los aranceles no se fijaron a niveles ruinosos e irán bajando con el tiempo.

Trump, al igual que otros presidentes más convencionales anteriores a él, está descubriendo que la política comercial es mucho más compleja de lo que parece. Que es un instrumento inadecuado para corregir los desequilibrios macroeconómicos, que tienen raíces mucho más profundas.