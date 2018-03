Trump marca el compás político en la reunión del Foro Económico Mundial

El lema del World Economic Forum (WEF) es "Comprometidos a mejorar el estado del mundo". Aunque este año podrían haber elegido el eslogan "Defendiéndonos de un mundo hostil".



El año pasado concluí mi informe sobre Davos, donde las élites empresariales y políticas se reúnen desde la década de 1970, afirmando: "Es posible -aunque improbable- que cuando el WEF se reúna el año entrante, Trump sea presidente de EE.UU. y el Reino Unido habrá votado por salirse de la UE ... Tales eventos pondrían al mundo de cabeza".



Lo improbable se ha vuelto realidad. Y aunque esta semana los delegados de Davos harán todo lo que puedan para pretender que no ha cambiado nada, en realidad, la visión del mundo representada por el WEF está siendo atacada como nunca antes.



El tema para el foro de este año es "Liderazgo responsable y receptivo". Pero el contexto político para la reunión anual estará marcado por la llegada de Trump, una figura que no es representativa de líderazgo responsable para la mayoría de los delegados de Davos.



El disgusto es mutuo. Para el presidente electo estadounidense, Davos representa el "globalismo" que han prometido destruir. Steve Bannon, quien será el principal estratega en la Casa Blanca de Trump,denunció el "partido de Davos", describiéndolo como una élite global sin raíces a la que no le interesan las personas comunes ni el estado-nación.



El proteccionismo prometido por Trump es un atentado contra la premisa central de Davos, que afirma que el comercio y la inversión a nivel internacional son fuerzas para el bien. El llamado del presidente electo por establecer una prohibición temporal a la entrada de todos los musulmanes en EE.UU. es lo opuesto al llamado por un "dedicado diálogo multicultural" que se escuchó este año en la presentación preliminar del WEF. Trump también argumentó que "el concepto del cambio climático" fue inventado por los chinos como parte de un complot para destruir la industria estadounidense. Mientras tanto, el programa del WEF normalmente está lleno de sesiones sobre las políticas y la ciencia con respecto al cambio climático.



Simbólicamente, el último día del foro de este año, el 20 de enero, coincidirá con el primer día de la presidencia de Trump. Será investido presidente justo en el momento en que los delegados de Davos estén empacando sus esquís y preparándose para la última noche de gala.



En ausencia de Trump, este año la principal estrella del foro será Xi Jinping, el presidente de China. La decisión del líder chino de participar por primera vez en el foro es interesante. Debido a la ausencia física y espiritual del nuevo presidente estadounidense, es posible que Xi haya decidido presen tarse a una audición para el papel de "líder responsable y receptivo" del sistema económico internacional.



Xi, primer presidente de China en dirigirse a la reunión de Davos, probablemente pronunciará comentarios tranquilizadores sobre temas importantes para los delegados, especialmente con respecto a la globalización y el cambio climático.



Una actuación estelar en Davos podría proporcionarle una gran recompensa. Es muy probable que el año entrante veamos crecientes tensiones entre EE.UU. y China sobre el comercio, Taiwán, Corea del Norte y el Mar de China Meridional. Xi tendrá mucho interés en usar su presencia para argumentar el punto de vista de China frente a una audiencia influyente que incluye algunos de los principales líderes empresariales, financieros y gubernamentales en el mundo.



Otra administración que quiere utilizar el foro de Davos para moldear la opinión internacional es el gobierno del Reino Unido. Los participantes de la cumbre no predijeron ni acogieron el resultado del referéndum del Reino Unido que resultó en su próxima salida de la UE. Durante el primer día del WEF se supone que Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, pronuncie un discurso largamente esperado en Londres sobre el plan de Gran Bretaña para realizar el Brexit, el cual será escuchado detenidamente en Davos.



No se espera que May viaje a Suiza para atender el foro. Tampoco irá Angela Merkel -partícipe habitual del WEF- tal vez porque sabe que no es un destino apropiado en un año electoral. Tampoco veremos a François Hollande, el presidente de Francia, quien está de salida. Se espera que el vicepresidente estadounidense Joe Biden también pronuncie un discurso, tal vez estableciendo un equilibrio entre condenación de Trump y reafirmación para la audiencia del WEF.



Aunque los participantes del foro estarán ansiosos por escuchar un mensaje de reafirmación, no pueden ignorar el hecho de que el WEF está operando en un contexto que ha sufrido un cambio radical.



La presentación preliminar del WEF comienza aseverando que: "Los eventos globales este año nos recuerdan que entre más complejo sea un sistema, mayor será la preocupación de la comunidad acerca de su futuro". Pero rápidamente continúa con las peticiones piadosas de siempre para una "mayor cooperación internacional y un sincero diálogo multicultural".



Las banalidades bien intencionadas como éstas no serán de mucha ayuda conforme el WEF lucha por adaptarse a las tormentas políticas que asolan el mundo más allá de las montañas aledañas y protectoras de Davos.