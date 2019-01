Trump cae derrotado por su muro fronterizo

El cierre del gobierno de Estados Unidos que terminó el viernes rompió muchos récords. A los 35 días, fue el más largo de la historia (el anterior fue un poco más de tres semanas). También fue el primero en que un presidente de Estados Unidos perdió definitivamente. Al acordar reabrir el gobierno sin haber asegurado un solo dólar de los u$s 5700 millones que solicitó para el muro, Donald Trump perdió una batalla que había creado innecesariamente.

La ganadora fue Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Los presidentes tienen la ventaja generalmente decisiva de tener un púlpito. En sus dos discursos televisados durante el cierre, Trump se arrinconó cada vez más. Sus descripciones de los hispanos invasores le hicieron sonar cualquier cosa menos presidencial. Según las encuestas, sus índices de popularidad estaban cayendo. Al doblegarse ante la demanda de Pelosi para reabrir el gobierno antes de que pudieran comenzar las conversaciones, Trump destruyó el aura de poder que lo rodea y emergió de esta innecesaria confrontación política en una posición mucho más débil que cuando comenzó.

Lo peor de todo fue la forma en que Trump y los funcionarios de su gabinete hablaron sobre los empleados federales afectados por el cierre. Habiendo perdido dos mensualidades, muchos de los aproximadamente 800.000 empleados del gobierno tuvieron que confiar en los bancos de alimentos que surgieron a medida que avanzaba la crisis. Un funcionario dijo que estaban disfrutando de unas vacaciones pagadas; que los depósitos se harían un poco más tarde. Otro cuestionó por qué necesitaban una organización benéfica y sugirió que simplemente deberían pedir préstamos. Este último comentario fue hecho por Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, quien tiene un valor estimado de u$s 700 millones. Trump dijo que, en todo caso, la mayoría de los empleados afectados eran demócratas.

Dado que los empleados no remunerados incluían a miembros del FBI, que está investigando al presidente, a los agentes de la patrulla fronteriza y a los controladores de tránsito aéreo, esto no sólo fue insensible sino también tácticamente equivocado. El evento que pareció desencadenar la capitulación de Trump fue el casi cierre del aeropuerto La Guardia de Nueva York el viernes. No se habían presentado suficientes controladores de tráfico aéreo a trabajar.

La crisis está lejos de terminar. A menos que Trump y Pelosi alcancen un acuerdo duradero, el gobierno podría cerrar nuevamente el 15 de febrero. Trump sólo firmó un acuerdo para otorgar hasta tres semanas de nuevos fondos el viernes pasado.

Trump quiere refutar a los críticos conservadores que dicen que él pestañeó primero. Eso hará que sea aún más difícil para él hacer las concesiones necesarias como la legalización de los aproximadamente 700.000 soñadores, quienes fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños para asegurar el financiamiento demócrata para el muro.

Pelosi ya ha descrito al muro fronterizo como inmoral. Por lo tanto, cualquier financiamiento debería gastarse en aviones no tripulados, vigilancia electrónica y tribunales adicionales. Ya sea que esté construido de acero o concreto, es poco probable que una barrera de 3200 kilómetros pase la prueba basada en evidencia de lo que funcionará según Pelosi. La mayoría de los inmigrantes ilegales se quedan en el país después de que sus visas se vencen en lugar de escabullirse por la frontera. Además, los estadounidenses nativos son más propensos a cometer crímenes que los recién llegados. El muro grande y hermoso de Trump parece más políticamente improbable que nunca.

En ausencia de un acuerdo, el peligro es que Trump declare una emergencia y desvíe fondos militares al muro. Eso podría desencadenar una crisis mucho más grande que el cierre. Seguramente terminaría en los tribunales. Elegido por su promesa de construir un muro, Trump no pudo avanzar la legislación para el muro cuando el Congreso estaba controlado por los republicanos. Es un misterio por qué cree que puede lograrlo ahora que se enfrenta a la formidable y disciplinada Pelosi. Después de promover el arte del acuerdo, Trump ahora está viviendo la realidad de la rendición.