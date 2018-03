Spotify emitirá deuda para recaudar fondos

Spotify está buscando endeudarse por u$s 500 millones, apenas ocho meses después de que el servicio de streaming de música más grande del mundo recaudó la misma cifra vendiendo parte de su capital accionario valuado en u$s 8.500 millones.

La compañía sueca ya se hizo de más de u$s 1.000 millones desde que fue fundada hace nueve años, lo que la convierte en una de las start-ups mejor financiadas de Europa. Pero está enfrentando una creciente competencia de rivales como Google, Amazon y Apple, que el año pasado entraron en el mercado del streaming por suscripción.

Una allegado a Spotify aseguró que la compañía planea emitir u$s 500 millones en notas de crédito convertibles, una forma de deuda que se puede convertir en acciones en una fecha posterior.

El diario sueco Svenska Dagbladet señaló que la deuda se pagará a una tasa de interés anual de 4%. Además, se convertirían en capital accionario con un descuento de 17,5% sobre el valor de la acción de Spotify si la compañía debuta en la Bolsa el año próximo.

La estructura financiera garantizaría generosos retornos si Spotify completara la tan debatida oferta pública inicial de acciones, cualquiera sea el valor de su capital accionario. Si Spotify no saliera a Bolsa en el término de un año, el descuento al que el crédito se convierte en acciones se incrementará 2,5 puntos porcentuales cada seis meses.

La decisión de Spotify de emitir deuda en vez de acciones se produce en un momento en que a los inversores les preocupa cada vez más que las valuaciones de muchas compañías tecnológicas no cotizantes se encuentran en niveles demasiado elevados.

Square, el grupo de pagos, debutó en la Bolsa en noviembre de 2015 a un precio de u$s 6 inferior a la valuación que le habían calculado los inversores privados hace un año. Los inversores de otras compañías de internet no cotizantes incluyendo Dropbox y el sitio de medios sociales Snapchat también redujeron el valor de sus participaciones en las últimas semanas.

Como la mayoría de los servicios de streaming, Spotify nunca obtuvo ganancias. Si bien sus ingresos subieron el año pasado a 1.100 millones de euros, sufrió una pérdida operativa de 165 millones de euros.