Son muchos los riesgos que amenazan la recuperación global

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) es el "reloj parado" de las instituciones económicas internacionales. El BPI ha defendido el endurecimiento monetario y fiscal, tenga eso sentido o no. Afortunadamente, los legisladores, o por lo menos los bancos centrales miembros del BPI, pasaron por alto su aparente convicción de que el mundo necesitaba una recesión aún más profunda y más prolongada. Y ahora, precisamente porque los bancos centrales con gran sensatez ignoraron los consejos del BPI, por fin llegó una recuperación sincronizada. Por lo tanto, la pregunta es si el último informe anual del BPI nos da nuevamente la "hora correcta" como sucedía en los años previos a la crisis?





Vale la pena recordar lo equivocado estaba el BPI. En junio de 2010, cuando, como ahora sabemos, el daño post-crisis ya estaba con nosotros, el BPI ya afirmaba que había "llegado el momento de preguntar cuándo y cómo se pueden eliminar estas poderosas medidas". Pero no. Había llegado el momento de actuar con mayor agresividad para acelerar la recuperación y así limitar el daño a más largo plazo derivdao de la crisis. La necesidad entonces no era eliminar el estímulo monetario y fiscal, sino fortalecerlo. La débil recuperación es, en buena parte, consecuencia de ese error.



Sin embargo, actualmente las cosas se ven diferentes. Tal como lo ha afirmado Catherine Mann, la economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las cosas han "mejorado, pero no van suficientemente bien". El club de las economías desarrolladas de París, en línea con la mayoría de los pronosticadores, anticipa una mejora moderada en el crecimiento global de este año y del próximo. La esperanza debe ser puesta en que éste sea el comienzo de un repunte sostenido, en el cual el fortalecimiento de la inversión y el mayor crecimiento de la productividad mantengan la inflación bajo control. Pero todavía sigue siendo una esperanza. Entonces, ¿a qué riesgos se enfrentará la recuperación?



Un riesgo obvio es que el ajuste monetario sea demasiado rápido, incluso en EE.UU., y ni que hablar de la eurozona. La presión inflacionaria se mantiene notablemente moderada. Incluso el BPI, siempre el más preocupado de todos, está de acuerdo en que el resurgimiento de la inflación no representa un gran riesgo. Esto se debe en parte a la globalización, la cual ha aumentado considerablemente las presiones competitivas.



Otro riesgo es de carácter financiero. Jaime Caruana, el gerente general del BPI, señaló: "En una serie de economías avanzadas más pequeñas y de economías de mercados emergentes, los auges financieros prolongados se han moderado o convertido en tendencias bajistas. Y a nivel mundial, la deuda está en niveles récord: en 2016, el saldo de la deuda del sector no financiero en las economías (del grupo de 20 países) se situó en torno al 220% del PBI, casi 40 puntos porcentuales más que en 2007". Una característica sorprendente es el crecimiento extraordinariamente rápido del crédito y de la deuda en China.



Warren Buffett ha dicho que: "Sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo". A medida que aumenten las tasas de interés, los riesgos financieros se cristalizarán. Sin embargo, también existen razones para sentir optimismo sobre este punto: el sistema financiero central occidental está mucho mejor regulado y capitalizado de lo que estaba en 2007; las autoridades chinas pueden estabilizar su sistema financiero, si fuera necesario; no se observa un auge global impulsado por el crédito, excepto en China; y, por último, aunque los precios de las acciones de alta valuación podrían caer, eso en si mismo no provocaría una crisis dentro del sistema crediticio. Si existe un riesgo financiero, es probable que sea en la deuda pública, tal vez en la eurozona.



Otro peligro es la renovada debilidad de la demanda agregada y en éste está enfocado el BPI. Pero, mientras la inflación siga siendo moderada, se mantiene el margen para hacer maniobras monetarias y fiscales. Por supuesto, esto también sirve de argumento en contra de un endurecimiento monetario prematuro. Establezcamos primero un fuerte impulso hacia delante.



El último y posiblemente el mayor peligro es un derrumbe de la cooperación mundial, tal vez incluso un brote de conflictos. Eso destruiría la estabilidad de la economía mundial de la que todos dependemos, incluyendo aunque no lo sepan a los insensatos nacionalistas y proteccionistas. De hecho, podría destruir la estabilidad de todo el orden mundial. No cabe duda de que, tal y como lo señala el BPI, "la evidencia estadística formal, la observación casual y la simple lógica indican que la globalización ha sido una importante fuerza que sostiene el crecimiento mundial y mejora los estándares de vida".



Sin embargo, como lo ha indicado correctamente la economista Mann, este indudable progreso ha coincidido con el aumento de la desigualdad; con una concentración de pérdidas de empleos en los niveles de calificación mediana; y con una marcada disminución del empleo en la industria manufacturera de las economías de altos ingresos. Eso, a su vez, ha llevado, entre otras cosas, al proteccionismo que observamos, particularmente en Estados Unidos.



Un derrumbe de los órdenes políticos y económicos mundiales podría ocasionar un enorme daño. La suposición, evidente en los mercados, de que tales acciones estarían "llenas de sonido y furia, sin que signifiquen nada" parece increíblemente despreocupada. Es perfectamente posible que no suceda nada. Pero también es posible que el frágil espíritu de una cooperación regida por reglas simplemente desaparezca de la noche a la mañana.



Nosotros en los países de altos ingresos permitimos que el sistema financiero desestabilizara nuestras economías. Luego nos negamos a utilizar estímulos fiscales y monetarios con la suficiente fuerza como para emerger rápidamente del malestar económico posterior a la crisis. Fracasamos en responder a las divergencias entre la suerte económica de los exitosos y de los menos exitosos. Éstos fueron enormes errores. Ahora, a medida que las economías se recuperan, nos enfrentamos a nuevos desafíos: evitar que la economía mundial explote mientras al mismo tiempo nos aseguramos un crecimiento muy compartido y sostenible.



Por desgracia, parece probable que fracasemos ante este conjunto de desafíos. El BPI habla, sensatamente, de construir resistencia. Una parte de esto consiste en asegurar que el crecimiento se vuelva menos dependiente de la deuda. Sin embargo, ésa es sólo una de manera en que debemos hacer que nuestras economías sean más efectivas y más políticamente legítimas. Si no logramos responder a estos retos estructurales, es poco probable que la recuperación sea sólida o duradera.



La fase post-rescate al fin está muy cerca. Es tiempo de reforzar lo que era bueno y reformar lo que no lo era.