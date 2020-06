Son menos frecuentes las relaciones sexuales durante la cuarentena

Resulta que no todos pasamos la cuarentena haciendo el amor con nuestras parejas. A pesar de las primeras predicciones de una explosión de natalidad provocada por el coronavirus, parece que durante el confinamiento no tuvimos tanto interés en las relaciones sexuales como algunos habían imaginado.

Justin García, un investigador del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, descubrió en un estudio sobre hábitos sexuales globales, que abarcó el período que va desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, que casi la mitad de los consultados dijeron que durante la pandemia tuvieron relaciones sexuales con menos frecuencia y que lo disfrutaron menos.

Él cree que no habrá una explosión de natalidad como resultado de esos dos meses de encierro: "Las personas tuvieron niveles bastante altos de estrés y preocupación, y ésos no son estados psicológicos que favorezcan la sexualidad", le dijo al Financial Times.

“Dos gacelas no se aparean frente a un león y no nos detenemos para tener una buena conversación en medio de un incendio. Durante esta crisis del Covid-19, los cuerpos y cerebros de muchas personas están respondiendo como si estuvieran en medio de un incendio”, agregó.

Las parejas encuestadas también dijeron que sus relaciones mejoraron de otras maneras durante el confinamiento, a pesar de que tuvieron menos relaciones sexuales. Además, cerca del 20% afirmó que "había ampliado su repertorio sexual" durante la cuarentena.

Entonces, si todos no estuvimos ocupados procreando, ¿qué hicimos durante nuestra cuarentena? A medida que se reabre gran parte de EE.UU. vale la pena reflexionar sobre algunos datos de la encuesta que muestran lo que hicimos con nuestro amor y nuestro dinero durante esta pandemia: ¿perdurarán los nuevos hábitos sexuales y de gasto en un mundo que ahora espera pasar a la normalidad?

Jamie Foster Campbell, quien investiga cómo la tecnología da forma a los actos de intimidad, dice que ahora muchos estadounidenses pasan mucho más tiempo online con sus parientes de edad avanzada: "Las personas entre 60 y 70 años afirman que la pandemia ha revitalizado las relaciones con sus hijos adultos". ¿Perdurarán los rituales familiares, como las comidas preparadas y compartidas en sincronía en el chat con video, o volveremos a planear llamar todos los meses, pero en realidad sólo llamaremos durante los cumpleaños?

Las compras online ocuparon mucho de nuestro tiempo, especialmente si se trataba de asegurar la entrega de comestibles o encontrar una costillita de cerdo cuando escaseaban por los cierres de los frigoríficos debido a la pandemia.

Según los datos de Nielsen, la empresa de investigación del consumo, dos de las categorías con mayor crecimiento interanual en EE.UU. en la semana hasta el 23 de mayo fueron la leche de avena, que aumentó sus ventas 254%, y los susttituos de la carne que tuvieron un incremento de 178%. Según los expertos en hábitos de consumo, es posible que ambas categorías se hayan beneficiado del espíritu verde general y la conciencia de salud del público durante el confinamiento, ya que la obesidad es un factor de riesgo para Covid-19. Sin embargo, no está claro si estos hábitos persistirán.

Las ventas de champú para pulgas y garrapatas aumentaron casi 25% en comparación con la misma semana del año pasado, lo cual indica que no es estacional. En cambio, seguramente eso se deba a todos esos cachorros pandémicos que compramos para que nos hagan compañía durante el aislamiento. Las ventas de tinturas para el cabello subieron 20% y el esmalte de uñas 30%. Será una mala noticia para los propietarios de salones de belleza, si los consumidores deciden que ahora pueden arreglarse en casa.

Las ventas de langostas crecieron 75% y las velas perfumadas más de 60%: ¿tal vez sí hubo un poco de romance? El confinamiento puede haber limitado nuestra capacidad y deseo de tener relaciones sexuales de las maneras completamente predecibles, y de otras sorprendentes, dicen los expertos. E.B Cotenord es una trabajadora sexual que vive cerca de Chicago: ella tiene una niña asmática de 10 años en su casa, por lo que dejó de ver a sus clientes hace varias semanas y comenzó a trabajar entre 60 y 70 horas semanales ofreciendo vídeos y sexo telefónico. Cotenord dice que no volverá al trabajo sexual presencial "hasta que haya una vacuna", aunque sea mucho más lucrativo. El peligro para su hija sería demasiado elevado.

La economía estadounidense tal vez se esté abriendo, pero los hábitos sexuales y de gasto podrían ser indicadores pasados. Por lo tanto, no debemos esperar un auge en el mercado de preservativos, pero tal vez valga la pena invertir en juguetes sexuales: es posible que tengamos menos relaciones sexuales, pero tal vez sean más creativas en el futuro.