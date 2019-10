¿Sirve la realidad virtual para la formación laboral?

Los proveedores de dispositivos de realidad virtual (RV), con los que los usuarios se sumergen en un mundo digital tridimensional, esperan que las empresas compren la tecnología para capacitar a su personal.

La idea de que los consumidores se lanzarían a comprar anteojos de RV después de que Facebook en 2014 adquiriera la empresa pionera Oculus VR por u$s 2000 millones era equivocada, a pesar de que el mercado es cada vez más competitivo y el precio de los dispositivos ha bajado.

Según un informe del banco de inversión Stifel, "aún falta bastante tiempo para que se llegue al punto de inflexión en el mercado de hardware de realidad aumentada (RA) y RV. Todavía no llegó la aplicación que haga despegar realmente el mercado". No obstante, International Data Corporation prevé que el gasto mundial en formación con RA/RV alcanzará los u$s 8500 millones en 2023.

Los desarrolladores de software esperan que el entrenamiento de personal se convierta en una propuesta convincente. Hay vendedores que usan anteojos de RV para aprender a atender en las tiendas. Los cirujanos pueden usarlas para perfeccionar sus técnicas quirúrgicas en un entorno sin riesgos. Y la RV también se está utilizando para mejorar el rendimiento en entrevistas y presentaciones.

La británica Network Rail utiliza la RV para enseñar a sus empleados a evaluar la seguridad; por ejemplo, para actuar adecuadamente en distintas situaciones meteorológicas, como cuando hay niebla y es difícil ver los trenes que se acercan.

Walmart utiliza anteojos Oculus Rift en sus academias de formación. Los empleados de los locales comerciales los usan en días en los que hay muchos clientes como el Black Friday, para detectar situaciones peligrosas y para reponer existencias. La compañía dictó 650.000 módulos de formación con RV y espera que la cifra aumente a 2 millones a fines de enero. Según la empresa, el uso de la RV ha hecho que sus empleados comprendan mejor el negocio, entre un 5% y un 15%. Otra ventaja es que la capacitación con RV puede realizarse a demanda y repetirse con frecuencia para incluir nueva información.

Diversos estudios han revelado que la RV aumenta el nivel de confianza de las personas a la hora de hablar en público, pero no han demostrado que sean mejores oradores. Marianne Schmid Mast, profesora de comportamiento organizativo de la Universidad de Lausana, señala que la RV es equivalente a la formación tradicional con juegos de rol porque reduce los niveles de estrés y ansiedad, pero su ventaja es que es más fácil impartir la formación con avatares virtuales que con gente real, y que la gente puede practicar tantas veces como quiera.