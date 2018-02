Según Morgan Stanley el precio del litio bajará 45% para 2025

La mayor producción de autos eléctricos será "insuficiente" para compensar la creciente oferta de litio proveniente de Chile, según analistas de Morgan Stanley, que proyectan precios 45% menores para 2021.

"Esperamos que la oferta adicional inunde el mercado y supere el crecimiento de la demanda," aseguró Morgan Stanley.

Los precios del litio se han más que duplicado en los últimos dos años mientras aumentaba la demanda para un material que es clave para las baterías que usan los autos eléctricos. Un Modelo S de Tesla utiliza más litio en sus baterías que 10.000 smartphones, según estimaciones de Goldman Sachs.

Las automotrices se están apresurando en asegurarse suministros del metal blanco para respaldar sus ambiciosos planes de producción de autos eléctricos. Tesla está negociando con la chilena SQM el abastecimiento de hidróxido de litio, informó el regulador chileno en enero.

Sin embargo, según Morgan Stanley éste será el último año de déficit global de litio. Habrá "significativos superávits" desde 2019 en adelante, señaló el banco. "Se va a necesitar una tasa de penetración mucho más alta de vehículos eléctricos para contrarrestar estos superávits y equilibrar el mercado", señaló la entidad.

Los autos eléctricos a batería tendrían que representar hasta 31% de las ventas globales para 2025, comparado con casi 2% de hoy para "despejar el mercado", aseguró.

Morgan Stanley proyecta que los precios del carbonato de litio caerán de u$s 13.375 la tonelada a u$s 7.332 para 2021, y luego descenderá a cerca del nivel de sus costos marginales de producción de u$s 7.030 la tonelada.

El banco también rebajó las recomendaciones para las acciones de dos de los mayores productores mundiales de litio, Albemarle y SQM, de "neutral" a "subponderar".

En el último año ambas compañías se aseguraron con el regulador en Chile el aval para aumentar su capacidad de producción en el país, que cuenta con las mayores reservas mundiales de litio.