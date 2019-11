Saudi Aramco lanzó su millonaria oferta de acciones en Wall Street

Saudi Aramco lanzó su muy esperada oferta pública inicial (OPI) el domingo, iniciando la pieza central del ambicioso plan del príncipe heredero Mohammed bin Salmán para reformar la economía del reino, adicta al petróleo. El listado enfrentó una serie de retrasos que provocaron dudas sobre la capacidad de la compañía más rentable del mundo para asegurar la valoración de u$s 2 billones codiciada por el reino saudí.

Considerada como un hito en el agresivo impulso del príncipe Mohammed para cumplir su promesa de modernizar el reino conservador, se esperaba que la OPI de Saudi Aramco fuera a ser la más grande del mundo.

Riad espera recaudar hasta u$s 60 mil millones con una venta de hasta el 3% de la compañía. Los banqueros en privado creen que el valor real oscila entre u$s 1,2 billones y u$s 1,5 billones.

En un intento por reforzar la valoración de Saudi Aramco, el reino ha cambiado las tasas de regalías.

Entonces, el domingo, la compañía petrolera reveló que sólo pagaría una tasa impositiva de 20% en su negocio de refinación y productos químicos el próximo año, por debajo del rango del 50-80%.

Los dividendos también eran un factor clave. Después de revelar planes en septiembre para pagar al menos u$s 75 mil millones anualmente, en un esfuerzo por atraer a los inversores, Saudi Aramco dijo el domingo que esto podría ser aún mayor una vez que se tengan en cuenta los pagos especiales. En una movida sin precedentes, la compañía también ha dicho que les daría prioridad a los accionistas no gubernamentales.

Una movida para aumentar el dividendo anual de u$s 75 mil millones a u$s 80 mil millones, con una valoración de u$s 1,8 billones, elevaría el rendimiento esperado para los inversores hasta un 4,4%, aproximadamente a la par con el promedio mundial de los rendimientos de las empresas petroleras cotizadas, según Tarek Fadlallah, director ejecutivo regional de Nomura Asset Management.

La compañía dijo que emitiría el prospecto de la OPI el 9 de noviembre. El precio de oferta final, el tamaño del listado y la valoración se determinarían al final del proceso de prospección de la demanda.

Yasir al-Rumayyan, presidente de Saudi Aramco, dijo que el anuncio "marca un hito significativo en la historia de la compañía" y que muestra un avance hacia la implementación del plan de reforma económica de la Visión Saudí 2030 del príncipe Mohammed.

El anuncio formal de Saudi Aramco es lo más cerca que el gobierno ha estado de finalizar el listado; funcionarios sauditas dijeron que se cotizaría únicamente en la bolsa nacional de Tadawul por ahora.

Saudi Aramco reportó un ingreso neto de u$s 111 mil millones en 2018. Hasta ahora, la mayor OPI del mundo ha sido la de la empresa china de comercio electrónico Alibaba en 2014, que recaudó u$s 25 mil millones.

Sin embargo, dos personas informadas sobre el proceso dijeron que a pesar del anuncio formal de una intención de salir a bolsa, Saudi Aramco aún podría retirar la cotización en una etapa posterior, dependiendo de la respuesta de los inversores.

La OPI se estancó el año pasado en medio de las preocupaciones sobre la valoración y a raíz de la orden de la corte real que pidió que Saudi Aramco comprara una participación del 70% en SABIC —la compañía petroquímica más grande del reino— del Fondo de Inversión Pública, el fondo soberano del país.

Después de que la compañía emitió un bono —que fue sobre-suscrito— de u$s 12 mil millones en abril, Riad revivió el listado a pesar de los ataques con misiles y drones en la infraestructura de Saudi Aramco, que detuvo temporalmente la mitad de la producción de petróleo crudo del reino.

Los banqueros dicen que hay entusiasmo entre los sauditas por el listado, y se espera que los inversores nacionales comprendan la mayor parte de la oferta.

Se espera que los bancos locales presten mucho a los sauditas para que puedan comprar acciones.

Las familias mercantes ricas, muchas de las cuales fueron atrapadas en la represión de corrupción del príncipe Mohammed en 2017, han sido presionadas para invertir.

Mientras tanto, los inversores extranjeros se han mostrado más escépticos sobre las expectativas de valoración del reino, citando problemas de gobernanza, interferencia estatal en la estrategia corporativa y la incapacidad del reino para proteger sus instalaciones de energía.

