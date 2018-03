Sacudones políticos que marcarán el año: atención con China y Reino Unido

Al juzgar las previsiones sobre el año 2016, tenga cuidado con el "sesgo de continuidad". Ésta es la tentación de suponer que este año va a ser un poco más como el año pasado. De hecho, la historia política reciente sugiere que los eventos que definen a un año tienden a ser las grandes sorpresas y discontinuidades repentinas (los llamaremos "desconocidos desconocidos").

A principios de 2014, ningún experto que yo conozca predecía que Rusia anexaría Crimea o que un grupo yihadista llamado ISIS capturaría Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Y, no recuerdo que a inicios de 2015 muchos predijeran que más de 1 millón de refugiados llegarían a Alemania ese año, o previeran la popularidad de Donald Trump en EE.UU.

Esto sugiere que los acontecimientos geopolíticos más importantes de 2016 también serán hechos que los expertos y políticos aún no están discutiendo. Predecir lo impredecible es un juego de tontos; pero tengo la intención de jugar.

El mejor lugar para buscar una sorpresa repentina en 2016 podría ser China. Una de las claves del éxito de China en los últimos 25 años es que el gobierno ha logrado mantener la economía emocionante y la política aburrida. Eso podría cambiar este año. La campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping ha involucrado a algunas de las personas más poderosas y ricas en China: generales de alto rango, el jefe de servicios de seguridad interna, multimillonarios, presidentes ejecutivos, personalidades de la televisión.

Esto ha acontecido en el contexto de una economía en desaceleración, una ofensiva contra la libertad de expresión y la ansiedad pública generalizada acerca de la contaminación y los accidentes industriales. Debajo de la fachada de tranquilidad exterior de la política china, la posibilidad de una reacción violenta – ya sea por parte del público o de algunos grupos comprometidos con la corrupción– es cada vez mayor.

La elección de Hillary Clinton como presidente de EE.UU. representaría la continuidad. Es una candidata conocida, favorecida por el establishment estadounidense, bien financiada y lidera las encuestas. El "sesgo de continuidad" también lleva a casi todos los expertos a descartar las posibilidades presidenciales de Trump. Pero estos análisis implican descontar la posibilidad de que la popularidad de Trump es un síntoma de que algo fundamental está cambiando en EE.UU. Que él termine siendo el candidato republicano sería, en sí mismo, un terremoto político.

La gran discontinuidad en Europa este año sería si Gran Bretaña desafiara la sabiduría convencional y votara a favor de abandonar la Unión Europa. Los corredores de apuestas todavía asignan probabilidades al ‘Brexit‘ de alrededor de uno de cada tres, y ellos son un grupo poco sentimental. Pero frente a esto, el contexto económico y político de un referéndum británico en Europa es claramente poco prometedor.

La UE es difícil de vender en este momento. Tiene problemas económicos. Está dividida políticamente y no puede ponerse de acuerdo sobre una solución a los refugiados e inmigrantes que llegan a Europa.

Una gran cantidad de los pronósticos políticos sobre Europa fuera del Reino Unido se basan en la suposición de que la UE va a encontrar una estrategia eficaz para la crisis de refugiados durante el año. Pero esto parece una ilusión. Los factores objetivos que conducen los flujos de refugiados –la guerra en el Medio Oriente, la esperanza de una vida mejor en Europa, los beneficios involucrados en el contrabando de personas– todavía existirán en 2016.

¿Hay algo que podría salir inesperadamente bien en el año 2016? Absolutamente. Una fuerte posibilidad es que ISIS sufrirá graves reveses militares en el transcurso de este año, por lo menos en Irak y Siria. La mala noticia, sin embargo, es que si ISIS pierde terreno en su centro, tendrá más incentivos para desplegar ataques en Europa. La amenaza del terrorismo es, por desgracia, un área en la que creo que es seguro apostar por la continuidad este año.