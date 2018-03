Retoma impulso el acuerdo comercial entre UE y Mercosur

Se están haciendo nuevos esfuerzos para inyectarle vitalidad a un estancado acuerdo de libre comercio entre Europa y América del Sur en un momento en que ambos bloques buscan reducir barreras comerciales en respuesta al giro proteccionista de las políticas estadounidenses desde que asumió la presidencia Donald Trump.



Los negociadores se reunirán en Buenos Aires esta semana para iniciar las conversaciones entre la UE y el grupo comercial Mercosur, que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde 1990 se mantienen discusiones en forma intermitente aunque sin avances, pero ahora los diplomáticos de ambos bloques piensan que este año tal vez haya una oportunidad para llegar a un acuerdo.



"Las dos partes están intensificando las negociaciones, se están llevando a cabo rondas de reuniones en todos los niveles y se prolongarán hasta fin de año. El objetivo es llegar a un acuerdo político siempre que se den las condiciones para cerrar un trato amplio, ambicioso y equilibrado", aseguró un alto funcionario europeo.



Un representante diplomático del Mercosur dijo que Brasil y Argentina, cuyas opiniones tienen mucho peso en el bloque, han tomado la decisión política de avanzar en la negociación. "Las conversaciones están progresando. Estamos abordando esto con un poco de cautela ya que se trata de un largo proceso. Sabemos que hay muchos factores que pueden contribuir a complicar las conversaciones pero pienso que en general todos tienen un actitud constructiva al respecto", añadió el funcionario del Mercosur.



Aún hay que superar obstáculos significativos. "La agricultura es un tema de gran importancia y sensibilidad en el contexto del Mercosur", afirmó otro oficial europeo. "Es la gran exigencia del lado de Mercosur". El sector agrícola europeo expresó su profundo temor a que un acuerdo provoque un incremento significativo de las importaciones avícolas, de carne y azúcar baratas provenientes de América del Sur.



Por otro lado, los países de Mercosur se opusieron a las exigencias de Bruselas de abrir los mercados de compras públicas a las compañías europeas y de adoptar estándares internacionales con respecto a las prácticas laborales, la protección ambiental y el cambio climático.



Pero la victoria electoral de Trump cambió el juego. El presidente estadounidense ha repudiado un histórico acuerdo comercial transpacífico y asegura que tiene planes para sancionar a las compañías que transporten su producción al extranjero. Su política económica "EE.UU. primero" llevó a que los defensores del libre comercio en Europa, Asia y América del Sur a estudiar nuevos pactos para reforzar el comercio global y salvaguardar las exportaciones.



Por otro lado, los ministros de finanzas de las mayores economías del mundo que se reunieron en la ciudad alemana de Baden-Baden abandonaron sus compromisos de renunciar al proteccionismo en un encuentro marcado por la tensión entre EE.UU. y otros países.



Los funcionarios en Bruselas creen que Brasil y Argentina están listos para un acuerdo debido a la presión que vienen sufriendo sus economías en los últimos años. Las exportaciones de la UE a los países del Mercosur aumentaron, de 21.000 millones de euros en 2005 a 46.000 millones de euros en 2015. En el mismo período, las exportaciones de Mercosur a los países de la UE subieron de 32.000 millones a 42.000 millones de euros.



La iniciativa de darle nuevo impulso a las conversaciones UE-Mercosur surgió en un momento en que los negociadores europeos intentan firmar un pacto de libre comercio con Japón, el cual parece acordado. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, se reunirá hoy con los líderes europeos como parte de un continuo esfuerzo diplomático para lograr un acuerdo final en cuestión de meses.



Las negociaciones de Europa con el Mercosur y Japón pasaron a ser un tema prioritario de la agenda comercial de Bruselas cuando quedó claro que las estancadas conversaciones comerciales entre la UE y EE.UU. no se iban a reactivar bajo el gobierno de Trump



Angela Merkel, la canciller de Alemania, dijo que Europa tenía que progresar rápidamente para asegurar acuerdos alternativos si no se podía avanzar con Trump. Después de que un acuerdo comercial entre la UE y Canadá estuvo a punto de colapsar el año pasado, Bruselas quiere que su política comercial no pierda empuje.



Los líderes de la UE prometieron tomar medidas para avanzar conversaciones con Japón, Mercosur y México. Además piensan evaluar la posibilidad de profundizar vínculos comerciales con otros países en Asia.