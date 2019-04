Purga de funcionarios anticipa un Trump más duro con la inmigración

Donald Trump inició profundos cambios en el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), lo que indica que se viene un enfoque más severo en lo que se refiere a inmigración mientras crece el número de familias centroamericanas que buscan asilo en Estados Unidos.

La Casa Blanca informó el lunes que Randolph "Tex" Alles dejará su cargo como director del Servicio Secreto, un sector del DSN muy conocido por su rol en la protección del presidente. Un día antes, Kirstjen Nielsen fue obligada a renunciar como secretaria de dicho DSN.

Otros altos funcionarios de ese departamento podrían abandonar sus cargos en los próximos días mientras la Casa Blanca analiza una versión revisada de su polémica política migratoria de tolerancia cero, que el año pasado condujo a la separación de familias que pretendían cruzar la frontera.

La política que se está estudiando determinaría que los padres deben tener la opción de elegir entre ser deportados con sus hijos o permitir que los niños permanezcan solos en Estados Unidos mientras esperan el proceso de inmigración, contó un funcionario administrativo.

La semana pasada, Trump señaló que quiere tomar una dirección "más severa" cuando retiró la nominación de Ron Vitiello a director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que también forma parte del DSN.

"Creo que ésto es un intento de Trump de encontrar a las personas que más se alinean con sus políticas y su visión del mundo", señaló un ex funcionario administrativo.

El presidente norteamericano dijo a los periodistas el martes que en realidad no está buscando volver a separar familias, incluso se lamentó de que aumente la cantidad de familias y niños no acompañados que cruzan la frontera. "Vienen como si fuera a un picnic," dijo.

También negó que la serie de renuncias en el DSN sea una "limpieza". "Nunca dije eso", insistió.

La salida de Alles se produjo una semana después de que el Servicio Secreto chocara con el staff de su residencia Mar-a-Lago en Florida, después de que una mujer de nacionalidad china intentó entrar al lugar, donde inicialmente fue autorizada por los oficiales de seguridad de Mar-a-Lago.

Sin embargo, los analistas sostienen que la partida de Alles parece ser parte de una reestructuración más grande en el DSN, en la que Trump busca remover funcionarios como Nielsen que tienen lazos con John Kelly, ex jefe de gabinete del presidente.

Nielsen asumió el rol de secretaria de seguridad nacional en diciembre de 2017, y antes había sido vice jefa de gabinete de Kelly, su predecesora en el rol. Fue Kelly quien aconsejó a Trump llamar a Nielsen como su reemplazo después de que el mandatario le propusiera ser su jefe de gabinete en la Casa Blanca.

Kelly y Nielsen terminaron chocando a menudo con el presidente, y Kelly finalmente dejó la Casa Blanca a fines de 2018.

"Eso no significa que Nielsen sea "la señora de las fronteras abiertas", dijo un ex funcionario administrativo. "Pero ella muy claramente de alguna manera quería ser alguien que no era. Y eso casi nunca funciona".

Un segundo funcionario administrativo describió la salida de Nielsen como "tardía", diciendo que el presidente repetidas veces se había sentido decepcionado por el "sistemático bajo desempeño" del departamento en la seguridad fronteriza, uno de los principales temas de su campaña electoral de 2016.

En los últimos días, Trump ha dudado sobre los próximos pasos a seguir en la frontera. Después de advertir que podía cerrar el límite entre EE.UU. y México en cuestión de días, cambió de parecer y le otorgó al país azteca un año para reducir la cantidad de gente que intenta entrar a Norteamérica, o de lo contrario, deberá pagar aranceles sobre los autos fabricados en el país.

La cifras de Aduana y Protección Fronteriza muestran que se incrementó 300% la cantidad de familias migrantes que llegaron a la frontera mexicana pero no se les permitió ingresar a EE.UU. entre octubre de 2018 y febrero de 2019, comparado con los anteriores 12 meses.

El lunes, la dura postura migratoria de Trump recibió un golpe cuando un juez de primera instancia en California emitió una orden judicial preliminar que impide al gobierno exigir a quienes piden asilo que permanezcan en México mientras esperan el avance de sus causas judiciales. La anterior política les permitía aguardar desde Estados Unidos.