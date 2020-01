Proyectan que el acuerdo UE-Mercosur se estancará en 2020

Las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) empeorarán, mientras que las de la UE con China serán infructuosas. Esto es lo que viene este año:

EE.UU. - China

Se firmará la primera fase del mini acuerdo —el 15 de enero, según Donald Trump— pero no habrá otra importante este año. Incluso la primera dará lugar a continuas quejas sobre cuántas toneladas de soja comprará China. Los aranceles a los productos entre ambos países no serán más altos que los actuales al finalizar el año, pero tampoco se eliminarán los aranceles implementados desde que Trump asumió la presidencia en 2017.

A pesar de la gran importancia de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, el comercio en sí no desempeñará un papel importante en la campaña. El candidato demócrata intentará neutralizar el tema mediante una retórica dura contra los acuerdos comerciales en general y contra Beijing en particular, aunque sin prometer explícitamente aranceles más altos contra China que los que ha impuesto Trump.

EE.UU. - UE

Las relaciones empeorarán, pero no de forma desastrosa. Trump no impondrá aranceles a los vehículos importados de Europa. Después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) emita su dictamen contra Airbus durante el verano, Washington y Bruselas comenzarán las conversaciones para resolver el problema, pero esto no se hará rápidamente y la UE introducirá aranceles mientras tanto. EE.UU. tomará algún tipo de medida sobre el impuesto a los servicios digitales, y la UE presentará un caso ante la OMC.

UE - China

La relación será mucho menos combativa que las de EE.UU. con China y las de la UE con EE.UU., pero no será particularmente fructífera. Bruselas y Beijing continuarán hablando tranquilamente sobre la reforma de la OMC, pero esas discusiones producirán pocos resultados.

UE - Sudamérica y otros

Sin una solución para las consideraciones ambientales y específicamente acerca de la deforestación de la selva amazónica, se estancará indefinidamente la ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur. El bilateral con Nueva Zelanda progresará rápidamente y se acordará totalmente o casi en su totalidad para fin de año. El acuerdo UE-Australia será más lento: se enredará en discusiones sobre las cuotas de carne de res y una superposición de las preocupaciones sobre el cambio climático.

Reino Unido

En cuanto al Brexit, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, encontrará una manera de extender de facto el período de transición en lugar de hacer que el Reino Unido adopte un acuerdo comercial bilateral básico para fin de año, e intentará mostrar esta retirada como una victoria. Habrá conversaciones y posiblemente la finalización de un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y EE.UU. que cubrirá medidas técnicas esencialmente menores, como la cooperación regulatoria, que la Casa Blanca podría implementar sin la intervención del Congreso.

OMC

La crisis del órgano de apelación de la OMC no se resolverá, pues EE.UU. seguirá bloqueando los nombramientos de jueces. Para finales de año, al menos una docena de países se habrán adherido a la versión alternativa inspirada en la UE. China vetará el documento EE.UU.-UE-Japón cuyo propósito es reformar las normas de la OMC sobre subsidios industriales si se les presenta a los miembros de la OMC.

Lo más importante que producirá la conferencia ministerial de junio en Kazajstán será un acuerdo general sobre la reforma de los subsidios pesqueros. Surgirá un sólido candidato europeo para convertirse en el nuevo director general de la OMC cuando el titular Roberto Azevêdo se retire en 2021, pero la oposición estadounidense inclinará la balanza a favor de un candidato africano para el 31 de diciembre.

Finalmente, el gran evento para la política comercial será la elección en EE.UU. Si Trump obtiene un segundo mandato, las potencias como la UE y China —que han estado intentando evitar un gran conflicto comercial— comenzarán a adoptar una postura mucho más conflictiva.