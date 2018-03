Por la recesión, crecen en Brasil las fusiones y adquisiciones

Sobrevivió a dos guerras mundiales, a la epidemia de gripe española que barrió la mitad de sus empleados, y a los numerosos desastres políticos y económicos de Brasil.

Ahora Alpargatas está combatiendo la peor crisis en Brasil que llevó a un cambio de propietarios en el fabricante de calzado después de más de tres décadas.

Camargo Corrêa, el accionista mayoritario de Alpargatas desde 1982, está en proceso de entregar el control de la firma a la multimillonaria familia Batista de Brasil por u$s 176 millones.

La venta es uno de varios acuerdos sellados en medio de la crisis que convirtieron este último trimestre en el mejor en fusiones y adquisiciones desde 2013 y en el tercero desde 1995. El valor total de operaciones en el país llegó a u$s 22.590 millones en los últimos tres meses de 2015, según Dealogic.

Los bancos son optimistas de que este nivel de actividad continuará durante este año. Si bien la peor recesión desde 1901 generó presiones en las compañías locales, está demostrando ser una bendición para los banqueros porque compañías como Camargo salen a vender sus divisiones menos importantes.

La depreciación del real contra el dólar cercana a 45% desde mediados de 2014 permitió que los activos brasileños sean más accesibles para los inversores extranjeros y atraigan compradores de Europa, EE.UU. y cada vez más de Asia.

"Somos prudentemente optimistas, en especial en el frente de fusiones y adquisiciones. Los inversores estratégicos de largo plazo siguen interesados, sienten que deben estar en Brasil y que éste es el momento en que pueden comprar en el piso del ciclo", afirmó Roderick Greenlees, director global de banca de inversión en Itaú.

Pese a los malos pronósticos económicos, los banqueros sostienen que la reciente avalancha de fusiones y adquisiciones sugiere que los inversores, acostumbrados a los ciclos de auge y contracción, todavía ven potencial a largo plazo en el país, particularmente como resultado de su enorme mercado de consumo interno y sus grandes recursos naturales.

Eso quedó demostrado en noviembre cuando el grupo de fragancias Coty pagó u$s 1000 millones a Hypermarcas por su división que opera en el mercado de cuidado personal y belleza. Ese mercado es el tercero más grande del mundo según los datos de Euromonitor.