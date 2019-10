Pese a la crisis, los inversores argentinos que apuestan por Chile están tranquilos

Pese al fuego en las calles, los inversores argentinos que apuestan por activos chilenos descansan tranquilos por estos días.

Durante todo el 2019, las administradoras locales de fondos comunes de inversión empezaron a ofrecer a sus clientes la oportunidad de escapar del riesgo argentino mediante un fondo que invierte en países del Mercosur, con Chile y Brasil como los dos destinos más atractivos.

El lunes, cuando la tensión en las ciudades trasandinas fue en ascenso muchos inversores se preguntaron si era prudente mantener estas posiciones.

La respuesta fue en casi todos los casos la misma: una crisis política en Chile no es igual que en Argentina. El correr de los días parece haberle dado la razón a los portfolio managers los activos del país vecino mostraron cierta estabilidad.

Damián Zuzek, CIO de Grupo SBS, explicó que pese a las noticias sobre la situación de violencia que llegaban del otro lado de la Cordillera, no hubo cambios en la composición de su fondo Templeton SBS Latam. “Nuestra exposición a Chile es de 27%, por debajo de la media de los comparables. Además, todo lo que ocurre en Chile es un tema político y social y no tiene que ver con las proyecciones macroeconómicas. No lo vemos como algo preocupante. Los números de Chile son más que sólidos”, dijo.

Por su parte, Juan Salerno, CIO de Compass Argentina, compañía que también tiene oficinas en Santiago de Chile, reconoció: "La realidad es que los sucesos de estos últimos días no se esperaban y sorprendieron mucho. Y, si bien pueden terminar golpeando a algún tipo de compañía en el segmento de renta variable, en especial las que están en el segmento de retail, como los malls, nuestros fondos y los de la mayoría de los locales invierten en activos de renta fija, que no sufrieron cambios en estos días y permanecieron estables".

Salerno explicó que el fondo de Compass por el que los inversores argentinos invierten en Chile "está compuesto en un 50% por bonos corporativos y soberanos. Son títulos cortos y todos tienen buenos fundamentals y si bien algunos pueden experimentar una leve corrección, no han tenido pérdidas".

Una visión similar presentó Daniel Vicien, de Balanz, que afirmó: "Si se mira la evolución de los activos a cinco días no hay casi variación. No es nada para asustarse y mucho menos para un argentino".

La expectativa de las administradoras locales es que las señales políticas que dio el presidente chileno, Sebastian Piñera, el martes ayuden a disipar el malestar social y eso agregue claridad al panorama financiero.

"En las inversiones y las toma de decisiones tiene mucho peso el factor emocional y la emoción que primó estos días fue el miedo. Pero el paquete de medidas que anunció el Gobierno chileno parece tener el poder de responder a los reclamos sociales. Esperemos que con el correr de los días la situación se normalice", afirmó Vicien.