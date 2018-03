Para el CEO de Shell, el precio del crudo va a repuntar

Ben van Beurden, CEO de Royal Dutch Shell, predijo ayer en Río de Janeiro que los precios del petróleo repuntarán este año a niveles que le permitirán que la producción de yacimientos de aguas ultraprofundas de Brasil alcancen el umbral de rentabilidad.

Shell es un importante inversor en los yacimientos en alta mar de Brasil –conocidos como "presal"– y ha reforzado su posición mediante la adquisición de BG Group, operación por 35.000 millones de libras que se completó ayer

Pero la caída del precio del petróleo –el crudo Brent cotiza cerca de u$s 30 el barril– generó dudas entre los inversores sobre la viabilidad de los yacimientos brasileños.

También hay temores por Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, que es la única operadora de los campos, puesto que el grupo está afectado por un escándalo de corrupción y lidiando con enormes deudas.

Sin embargo, ayer van Beurden dijo: "Espero que el precio de equilibrio del petróleo presal de Brasil sea muy favorable".

Petrobras estimó el año pasado que los yacimientos presal alcanzarían el umbral de rentabilidad a un precio del petróleo de u$s 45 el barril, o u$s 52 si también se extrae el gas natural. Van Beurden afirmó que Shell estaría abierta a explorar oportunidades que surjan del programa de desinversión que se está llevando a cabo en Petrobras y que tiene como propósito reducir el endeudamiento del grupo brasileño.