Para Yellen, la baja inflación de EE.UU. este año es un misterio

Janet Yellen, la presidente saliente de la Reserva Federal, afirmó a una audiencia de la Universidad de Nueva York esta semana que la inflación baja que registra Estados Unidos este año para ella es "un misterio", aunque aseguró que le resultó sencillo explicar el comportamiento de los precios de los últimos tres años.

Sus comentarios sobre la inflación, que tuvieron lugar durante una conversación pública con Mervyn King, el ex presidente del Banco de Inglaterra, le permitieron explicar su tan mencionada observación de septiembre en la que aseguró que era "como un misterio" la explicación de por qué no había alcanzado su meta de inflación de 2%. Yellen señaló que no puede decir que la Fed comprende con claridad los motivos.

En ese momento muchos en el mercado tomaron esos dichos como una señal de que la campaña de la Fed para elevar las tasas de interés alcanzaría su punto máximo en una tasa inferior a lo anteriormente previsto. Como resultado, cayeron los rendimientos de los bonos del Tesoro a más largo plazo y la llamada curva de rendimiento la diferencia entre los rendimientos de los bonos a 10 años y 2 años empezó a bajar.

El martes, el spread de los rendimientos a 10 años por sobre los de 2 años cayó a su diferencial más bajo en una década, lo que usualmente se toma como una señal de que el mercado está preparado para que las tasas, la inflación y el crecimiento sean bajos en el futuro.

En la Universidad de Nueva York, Yellen entró en más detalles al referirse a la inflación y dijo que la sub-reacción que se produjo desde 2014 hasta 2016 se puede explicar fácilmente con el persistente desempleo elevado que dejó inactividad en el mercado laboral, precios del petróleo en baja y la pronunciada apreciación del dólar.

En los tres años anteriores "la inflación fue más baja de lo que queríamos, pero no sorprendía. Este año sí nos sorprendió".

En 2017, con bajo desempleo y estabilidad en los precios del petróleo y del dólar, ella dijo que la "hipótesis de trabajo de la Fed es que hay toda una serie de factores idiosincrásicos, la mayoría de los cuales quizás sean temporarios". Mencionó que los costos de salud subieron mucho menos de lo esperado y que el lanzamiento de planes de datos ilimitados por parte de los proveedores de telefonía móvil también mostró un fuerte descenso de precios.

"Esperamos que suba el año próximo", dijo refiriéndose a la inflación, pero "hay algo endémico acá a lo que debemos prestar atención". Y agregó: "Hay que tener la mente abierta y no asumir que tenemos el monopolio de la verdad".

Yellen también aseguró que tener constantemente inflación baja, algo considerado por muchos una bendición, podría ser "peligroso". Explicó que eso significaría que las tasas alcanzaron su máximo en un nivel históricamente bajo, lo que limita el margen para que la Fed responda en la próxima crisis. Si las tasas llegaran a su pico en 2%, señaló, no habría "gran margen para usar política monetaria para enfrentar la debilidad. Esa sería una situación muy peligrosa".

Algunos críticos se quejan de que la decisión del presidente Donald Trump de reemplazar a Yellen, la primera mujer en presidir la Fed, con su par en la junta de gobernadores de la Fed Jay Powell representa un golpe a las mujeres. Surgió una polémica dentro de la comunidad académica después de que en un popular foro de discusiones sobre economía se encontraron mensajes sexistas.

Cuando se le preguntó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en la profesión vinculada a la economía, Yellen respondió que no suficientes mujeres eligen estudiar economía en la universidad y que le cuesta entender por qué. Eso podría generar problemas luego durante sus carreras académicas. "La coautoría es muy importante. La gente hace investigaciones en equipo. A menudo surgen esas conversaciones en interacciones sociales", agregó.