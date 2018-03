Para Arabia Saudita es irracional el petróleo a u$s 30 el barril

Arabia Saudita describió el derrumbe de los precios del petróleo por debajo de u$s 30 como "irracional", y espera que el mercado se recupere en 2016 aún en el caso de que el país continúe con su elevada producción. Khalid al-Falih, presidente de la petrolera estatal Saudi Aramco, dijo en el Foro Económico Mundial de Davos que los valores actuales no durarán con tantos productores chicos enfrentando dificultades financieras.



"El mercado sobrerreaccionó a la baja y es inevitable que empiece a subir", afirmó Falih prediciendo cotizaciones superiores para fines de año. Reiteró que Arabia Saudita, el exportador de petróleo más grande del mundo, no disminuirá la oferta en forma unilateral ni dejará espacio para los productores rivales.



El crecimiento de la producción de shale norteamericano en los últimos cinco años ayudó al exceso de oferta global que empujó a la baja los precios del petróleo, que cayeron 75% en 18 meses. La liquidación se aceleró este año, con el crudo deslizándose 30% mientras Irán, el rival regional de Arabia Saudita, se prepara para reingresar al mercado después del levantamiento de las sanciones.



El último derrumbe de los precios se produjo en un momento en que la desaceleración económica mundial sacude los mercados financieros y elevó la presión sobre los presupuestos de los miembros de OPEP con menor solidez financiera.



Si bien describió de "desalentador" el panorama a corto plazo para el petróleo, Falih aseguró que Arabia Saudita, que está pensando en una emisión de acciones de Saudi Aramco, sobrevivirá a la crisis mejor que muchos de sus rivales.



Los productores de shale norteamericano están bombeando a toda máquina con el objetivo de generar suficiente liquidez para pagar las enormes deudas que acumularon durante su rápida expansión, que fue cuando los precios promedio estaban cerca de u$s 100 el barril. Se cree que muchos quebrarán este año si los valores no suben por encima de u$s 30 el barril.



Saudi Aramco tiene poca deuda y bombea casi uno de cada nueva barriles de petróleo en el mundo. "Si los precios se mantienen bajos podremos resistir durante un largo tiempo", aseguró Falih. Varios miembros de la OPEP quieren que se tomen medidas para sostener los precios.



En el panel, Emmanuel Kachikwu, director de la petrolera estatal de Nigeria, pidió una reunión de emergencia con los ministros de la OPEP. "El precio hoy no es el correcto", aseguró. Arabia Saudita dijo que estudiaría bajar su producción si los miembros de la OPEP participan y si al cartel se unen los mayores productores que no pertenecen al grupo, como Rusia.



Sin embargo, Falih dijo que a diferencia de los acontecimientos –como la crisis financiera global– que condujeron a la OPEP a disminuir su producción, la llegada del petróleo shale norteamericano es un cambio estructural de la oferta.

Sus comentarios sugieren que Arabia Saudita cree que los recortes podrían no influir en el precio ni siquiera con la ayuda de otros países. "Arabia Saudita nunca propuso asumir el rol de equilibrar el mercado contra el desequilibrio estructural que estaba emergiendo", aclaró.



Recalcando el desafío de administrar la oferta con los productores no miembros de la OPEP, Ilham Aliyev, el presidente de Azerbaijan, dijo que su país en principio está a favor recortar la producción pero aseguró que les correspondería hacerlo a los mayores productores. "Nosotros no somos un gran productor. Pero creo que si tenemos una mayor coordinación entre los miembros de la OPEP y los grandes productores no miembros del cartel, quizás podamos tener resultados".