Pandemia: la débil capacidad estatal, el principal problema para América Latina

Parece que la negación del coronavirus atrae a algunos en Brasil. Las encuestas indican que la popularidad del presidente Jair Bolsonaro creció levemente en los últimos dos meses, al mismo tiempo que aumentan con rapidez los números de contagios y muertes.

Si bien es una cifra alta para los estándares mundiales, las 87.000 muertes por coronavirus en Brasil hasta el 27 de julio, ajustadas al tamaño de su población de 210 millones de habitantes, son muy inferiores a las de sus casi vecinos Chile y Perú, países que siguieron el modelo europeo de encerrar rápidamente a su población.

No sólo Perú y Chile copiaron la respuesta europea y experimentaron el mismo derrumbe económico, aunque no pudieron achatar igual de rápido la curva de contagios. Colombia y Argentina también adoptaron drásticas medidas tempranas y se beneficiaron inicialmente, pero luego registraron una suba constante de las infecciones durante meses.

Entonces, ¿qué ocurre? "Las cuarentenas en América Latina no son tan efectivas como en Europa", dijo Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, atribuyéndolo a la gran economía informal y a la falta de adecuadas redes de seguridad social.

Ali Mokdad, profesor de salud global en el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, señaló que las cuarentenas al estilo europeo pueden no ser la mejor solución para los países de América latina y Medio Oriente, que tienen diferentes dinámicas sociales y culturales. "Mi recomendación para esos países es una estrategia que le siga el pulso a la situación, en la que se cierra durante dos semanas y luego se abre entre cuatro y seis semanas", dijo.

También hay grandes dudas sobre los números. "La credibilidad de los datos cuando uno mira los casos confirmados y las muertes confirmadas, tenemos que tomarlos con pinzas", dijo Ferdinando Regalia, jefe de la división de protección social y salud del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. "Hay muchos más casos de los que algunos países están declarando, por lo que es muy difícil comparar".

Pero el verdadero problema quizás sea la débil capacidad estatal en América Latina. "Se trata de su capacidad de cumplir", dijo Shannon O'Neil, vicepresidenta del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. "Aunque uno tenga el deseo y la retórica de cumplir, no podes. No hay agua corriente, no hay la capacidad de testear y rastrear."

Es pronto para sacar conclusiones sobre una pandemia cuya evolución futura sigue siendo incierta. Pero según Marcos Casarín, de Oxford Economics, Brasil y México (otro país cuyo líder populista minimizó los riesgos de coronavirus) pueden sorprender con sus recuperaciones económicas si no atraviesan una segunda ola de contagios. Brasil, dijo, registra la recuperación más rápida de América Latina.

Mucho podría todavía salirle mal a Bolsonaro. Las muertes por Covid en Brasil podrían aumentar de nuevo a niveles intolerables. Podría sucumbir al virus él mismo (el sábado afirmó haberse recuperado después de que su último test fuera negativo). Pero también existe una posibilidad inquietante: que los votantes enojados no distingan entre los gobiernos tecnócratas que apelan a la ciencia y los líderes populistas que siguieron su propio camino.