Occidente empieza a cerrarle las puertas a las inversiones chinas

A casi 40 años de que China comenzó a abrir su economía a Occidente, Estados Unidos y Europa están tomando medidas para cerrarle las puertas a los inversores chinos.

Los grandes fondos y compañías estatales de China empiezan a sentir el freno mientras Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania muestran una actitud más fría hacia las adquisiciones chinas de activos corporativos esenciales. Beijing también anunció propuestas para ampliar el espectro de inversiones extranjeras que deben ser atravesar el proceso de revisión de seguridad nacional que aplica China.

Hasta ahora, los inversores chinos perciben que Estados Unidos está mucho más restrictivo que Europa.

"Nos preocupan las inversiones que tenemos planeadas para hacer en Estados Unidos a raíz de la fricción comercial" entre Washington y Beijing, dijo Tony Dong, alto ejecutivo del Fondo de Reforma Estructural de China, un fondo de inversiones de 350.000 millones de yuanes (u$s 51.000 millones) que reporta al gabinete del país.

Dong dijo que el fondo está negociando cerca de 40 inversiones en Estados Unidos y Europa, mayormente en sectores de alta tecnología. Cree que se logrará cerrar entre 10 y 12 acuerdos, pero teme que el ánimo proteccionista estadounidense pueda pasar factura. "Para nosotros, ahora tiene más sentido invertir en Europa", dijo. "Europa todavía es un socio comercial importante de China, y estamos concentrando nuestros esfuerzos para concretar en Europa más inversiones en las que todos ganan".

El endurecimiento de la postura de Occidente sobre China marca un cambio abismal en el contrato que hace 40 años tiene el Beijing con el mundo. Desde diciembre de 1978, el entonces líder Deng Xiaoping inició una era de "reforma y apertura" bajo la cual China le dio la bienvenida a la inversión extranjera e introdujo reformas de libre comercio.

Como resultado principal, Occidente se aseguraba que sus mercados seguían abiertos a China. Ahora las puertas de Occidente empiezan a cerrarse.

Un informe que este mes dio a conocer la consultora Rhodium Group señala que la inversión china en Norteamérica se derrumbó al mínimo de siete años en el primer semestre de 2018. Las inversiones chinas totales en Estados Unidos y Canadá llegaron a apenas u$s 2000 millones, 92% menos que el primer semestre de 2017.

Europa, por el contrario, absorbió cerca de u$s 12.000 millones en inversiones chinas , seis veces lo que recibió América del Norte. Además, Europa recibió u$s 20.000 millones en anuncios de operaciones de fusiones y adquisiciones chinas, lo que supera en gran medida los u$s 2.500 millones en fusiones y adquisiciones anunciadas en América del Norte durante el primer semestre.

La tendencia general entre las compañías chinas parece estar girando hacia Europa y alejándose de Estados Unidos, especialmente si surgen obstáculos o barreras demasiado elevadas del lado de Estados Unidos y si hay mejores oportunidades y menores barreras en Europa", afirmó Xia Aimin, un ejecutivo de LONGI Solar, un fabricante chino de paneles solares.

Pero los vientos helados también empiezan a soplar en algunas capitales europeas. "Las cosas ahora se volvieron muy difíciles con las operaciones relacionadas con Estados Unidos", dijo un oficial de banca de inversiones con sede en Hong Kong que pidió no ser identificado. "Europa también está mostrando cierta tendencia al endurecimiento".

El Reino Unido hace poco dio a conocer una política que amplía la facultad del gobierno de evitar compras extranjeras de activos británicos sensibles a la seguridad nacional. Si bien China se menciona sólo una vez en el documento, los funcionarios británicos confirmaron que estaba mayormente enfocado en las adquisiciones de Beijing.

En Alemania, el gobierno la semana pasada ordenó a KfW, un banco de desarrollo estatal, adquirir un 20% del capital de 50Hertz, una operadora de energía de alto voltaje para evitar que fuera adquirida por un inversor estatal chino.

Esta semana, se espera que Berlín impida una adquisición china de Leifeld Metal Spinning, un pequeño fabricante de máquinas herramienta que se especializa en materiales para las industrias aeroespaciales y nucleares. Nunca antes ministros alemanes habían intervinido de tal manera.

El sentimiento proteccionista crece en Alemania desde que el fabricante chino de electrodomésticos Midea en 2016 compró por 4500 millones de euros a Kuka, una compañía líder de robótica industrial.

El gobierno alemán endureció la ley de inversiones extranjeras del país, para ampliar su alcance y poder cubrir todas las "industrias cruciales". Los ministros ahora pueden bloquear cualquier operación que "ponga en peligro el orden público o la seguridad pública" cuando 25% o más de la compañía alemana está en venta.

En Estados Unidos, se espera que el presidente Donald Trump pronto convierta en ley medidas para ampliar la facultad del Comité sobre Inversión Extranjera de Estados Unidos, un panel que revisa las inversiones extranjeras para determinar si constituyen una amenaza de seguridad nacional.

La legislación es producto de un consenso bipartidista en Washington de que la estrategia estatal de China para acaparar tecnología y compañías nortamericanas representa una profunda amaneza para la economía de Estados Unidos

Esas propuestas podrían representar un golpe para las ambiciones de China, en particular porque su plan de acción "Hecho en China 2025" la iniciativa industrial que desconcertó a las autoridades que diseñan políticas en Estados Unidos y Europa necesita que las adquisiciones extranjeras catapulten al país a la vanguardia de la tecnología global.

"Simplemente no podemos permitir que China erosione nuestra ventaja en seguridad nacional, eluda nuestras leyes y explote las oportunidades de inversión para fines perversos", dijo la semana pasadaJohn Cornyn, senador republicano por Texas que encabezó la iniciativa vinculada a la nueva legislación.

"La transferencia furtiva de tecnología, know-how, y capacidades industriales estuvo fuera de control durante demasiado tiempo".