Edición Impresa LAS AMBICIONES DE CONVERTIR A BRASIL EN UNA SUPERPOTENCIA PETROLERA QUEDARON TRUNCAS

No todo es corrupción: Petrobras también enfrenta enormes deudas y demandas de accionistas La petrolera brasileña sigue vendiendo activos para poder cumplir con el pago de su deuda, que alcanza los u$s 104 millones. Cuenta, no obstante, con auxilio del gobierno