Netflix: muchos se preguntan cómo terminará la historia

Un fin de semana de este verano boreal, Netflix transformó al estilo Stranger Things el muelle de Santa Mónica en Los Angeles para promocionar el estreno de la tercera temporada de la serie.

El espectacular evento publicitario refleja la importancia que tiene la serie para el servicio de streaming que tanto depende de las suscripciones. El estreno de los nuevos episodios de la serie el 4 de julio, fue "la entrega de contenido" más importante del año para Netflix, dijo Todd Juenger, un analista de Bernstein. "Si hay un contenido que puede hacer una diferencia, es éste", aseguró.

Y tenía razón. Las cifras globales de abonados dieron un salto en las dos primeras semanas de julio. Pero desafortunadamente para Netflix, llegaron dos semanas tarde.

En el trimestre finalizado en junio, la compañía perdió suscriptores en EE.UU. (126.000) por primera vez desde 2011. Igual de preocupante fue que afuera de ese país sólo sumó 2,8 millones de abonados, cerca de la mitad de lo que preveía. El mercado en un día le restó u$s 17.000 millones al valor bursátil de Netflix, lo que recalcó la brutal correlación entre la cantidad de suscriptores nuevos y el valor de mercado.

La compañía proyecta 7 millones de abonados nuevos en el tercer trimestre. Pero la caída del segundo período genera dudas sobre si la empresa es tan invencible como parecía.

Wall Street ahora busca evidencias que determinen si ese derrumbe es un incidente pasajero o una tendencia. La Bolsa se volvió "adicta" al crecimiento de suscriptores de Netflix, señaló Aswath Damodaran, profesor de finanzas de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.

"Durante una década Netflix invirtió más y más dinero en contenido para conseguir usuarios y elevar su capitalización bursátil, y funcionó", contó. "Pero la pregunta es cómo salir de esta rueda. En algún momento, invertir en contenido 75% de cada dólar no será sostenible. El año próximo va a ser un gran desafío".

La compañía invierte más del 70% de sus ingresos en contenido. Los analistas estiman que éso le brindará un presupuesto superior a u$s 15.000 millones este año, más que cualquier otra compañía de medios. Sin embargo, proyecta gastar u$s 3500 millones más de la liquidez que generará en 2019, aunque promete que ese desequilibrio disminuirá con el tiempo.

Ese ritmo de "quema" de liquidez obliga a la compañía a recurrir varias veces a los mercados de deuda para pagar su contenido y cancelar otras obligaciones. Depende de la confianza de los inversores para hacer girar la rueda, emiten deuda cada seis meses para financiar su despilfarro.

Netflix asumió gran parte de su deuda a largo plazo de u$s 12.000 millones en los últimos tres años mientras casi duplicaba su base global de abonados a 150 millones. En un entorno de tasas de interés históricamente bajas, los inversores hambrientos de rendimiento se devoraban felices los bonos de Netflix.

Pero hoy la compañía enfrenta una fuerte competencia en el mercado que ella misma inventó. Después de años de falsos inicios, Apple planea lanzar un servicio de streaming en noviembre, al igual que Disney; y a principios de 2020 le seguirían WarnerMedia de AT&T y NBCUniversal de Comcast. Excepto Apple, todos tienen numerosas películas de archivo. Después de subir los precios en EE.UU. a principios de este año, la suscripción estándar de Netflix ahora cuesta u$s 13 por mes. Apple cobrará u$s 5 y Disney u$s 7 por el abono mensual.

Varios ex empleados de Netflix cuentan que internamente hay cierta preocupación por la inminente competencia. "Nunca se temió a que estuviéramos en problemas", contó un ex ejecutivo del área de marketing.

A principios de este año en Netflix se empezó a hablar en voz baja de recortes de presupuesto. El gasto en marketing se redujo para darle más espacio al gasto en contenido. Sin embargo, en cuanto al contenido hay poca evidencia de que se estén ajustando el cinturón.

Los analistas e inversores aún creen firmemente en el modelo de Netflix. Más del 80% de los analistas recomiendan comprar acciones de la compañía. Incluso tras la pérdida de suscriptores en el segundo trimestre, Netflix va camino a registrar un año récord de nuevos abonados según Ben Swinburne de Morgan Stanley. En promedio proyectan que el cash flow alcanzará su equilibrio en 2023 cuando los suscriptores y márgenes mejoren.

Por ahora, el mercado de valores parece inclinarse por las críticas a la empresa. Las acciones de Netflix retrocedieron desde su caída en julio. "Tendrán que reformular la historia", dijo Damodaran. "Si tienen un par más de trimestres malos, el mercado narrará la suya".

