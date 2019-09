NYSE vs Nasdaq: fuerte competencia por atraer a tecnológicas

Si la oferta pública de acciones (IPO por sus siglas en inglés) de WeWork hubiera salido adelante, habría ayudado a decidir quién gana este año la dura competencia entre las bolsas rivales de Nueva York. Ahora que se sabe el debut bursátil fue suspendido, la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq batallarán incluso con más fuerza por los ingresos que les genera una empresa lanza títulos a un mercado.

Ambos mercados bursátiles hicieron fuertes esfuerzos por atraer compañías como Uber, Lyft, Levi Strauss y Tradeweb, en lo que va camino de ser el año con más salidas a Bolsa en media década.

Por el momento, es Nasdaq la que lidera las IPO, aunque por muy poco, con ingresos por u$s 23.300 millones en 105 operaciones, según información de Dealogic, cifra que supera los u$s 22.800 millones de NYSE por 36 IPO. Si mantiene este liderazgo el resto del año, marcará el regreso de la Bolsa con sede en Times Square, que desde 2013 venía perdiendo fuerza frente a su rival.

La rivalidad ahora es "más competitiva", afirma Richard Repetto, director y analista del banco de inversión Sandler O'Neill. "Las Bolsas son más creativas en lo que ofrecen para convencer a las empresas para cotizar sus acciones".

Ambos grupos tienden a acercarse directamente a las compañías, esquivando a los bancos de inversión que asesoran sobre otros elementos de una salida a Bolsa, como el rango de precios de las acciones. Un típico paquete para una IPO incluye anuncios en carteles publicitarios y en televisión, eventos coreografiados y televisados y acceso a las oficinas y espacios para conferencias en las sedes de las bolsas.

Tanto NYSE como Nasdaq suelen presumir de la calidad de su infraestructura, pero esto casi nunca influye en la decisión de una compañía, afirman los banqueros. "El proceso para atraer empresas lleva meses, incluso años", afirma John Tuttle, vicepresidente y director comercial de NYSE, que a menudo se queda con las mayores operaciones, mientras que Nasdaq, que tiene comisiones más bajas, consigue más volumen.

"Siempre hubo espíritu de competencia por atraer nuevas salidas a Bolsa". Tuttle fue fundamental para que la NYSE seduzca a Uber. El gigante de servicios de transporte recaudó u$s 8000 millones en su debut bursátil de mayo. Para la NYSE, la operación fue el resultado de un cambio en las normas de cotización que regían en la Bolsa hasta 2009 y bloqueaban a las compañías que operaban con pérdidas, por lo que prácticamente dejaba afuera a las tecnológicas que buscan captar capital para crecer.

El cambio acabó con el abismo que durante décadas las había separado. Nasdaq atrajo no sólo a Microsoft sino a todo el grupo de acciones conocido como "Faangs", conformado por Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, que cotiza como Alphabet. Salvo Netflix, estas cinco empresas crecieron hasta convertirse en las mayores del índice S&P 500 con un valor total de u$s 3,5 billones. En lo que se refiere a salidas a Bolsa de tecnológicas prestigiosas hay una fuerte rivalidad", dijo Jeff Thomas del Nasdaq.

Sin embargo, la demora se produjo en el Nasdaq con el debut de las acciones de Facebook en 2012, debido a una falla técnica, dio un empujón a NYSE.

Surgió un nuevo campo de batalla: la biotecnología. Compañías como BridgeBio Pharma y Adaptive Biotechnologies recaudaron cientos de millones de dólares en el Nasdaq este año, en parte atraídos por el índice biotecnológico de la Bolsa. Nasdaq consiguió el 96% de las IPO de biotecnológicas desde 1995, según Dealogic. Un domino absoluto que la NYSE quiere debilitar.

En mayo la NYSE ofrecerá algunos incentivos para seducir a las compañía con ingresos anuales inferiores a u$s 5 millones y capitalizaciones bursátiles menores a u$s 200 millones. Bajará las comisiones un 75% y fijará un tope de u$s 100.000 dólares durante tres años. Esos parámetros tienden a incluir a las biotecnológicas en fase de desarrollo casi sin ingresos.

Doug Adams, codirector de mercados de capitales para el continente americano en Citigroup, afirmó que "las empresas son cada vez más sofisticadas a la hora de evaluar el servicio de sus proveedores y, en muchos sentidos, las Bolsas son otro proveedor de servicios".

Entre otros blancos se encuentran Airbnb que debutará en la Bolsa este año y Palantir, el gigante de los datos, que está a la espera. Saudi Aramco, que buscaría vender acciones en EE.UU., también podría recaudar la cifra prevista de u$s 100.000 millones, cifra que marcaría un récord para una IPO. La batalla entre ambos debería intensificarse, según un ex ejecutivo de NYSE.

