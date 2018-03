México resiste a la turbulencia de los mercados emergentes

En medio de la liquidaciones de acciones a nivel mundial, los bajos precios del petróleo y la desenfrenada fuga de capitales, hay un mercado emergente que sigue resistiendo: México.

En lo que va de este mes, México ya hizo su primera oferta pública inicial (OPI) – la única hasta la fecha en América Latina– y colocó un bono soberano por u$s 2.250 millones con una demanda sin precedentes para títulos del gobierno a 10 años.

"México se distancia de otros mercados emergentes, más aún en el actual entorno macroeconómico‘, afirmó Armando Senra, director para América Latina e Iberia de BlackRock, la administradora de activos más grande del mundo. "¿A dónde más se puede dirigir el capital?... México es un lugar brillante‘, dijo a Financial Times.

BlackRock administra activos por miles de millones de dólares en México –no revela la cifra públicamente– y se ha ido posicionando como un gran inversor en infraestructura, por lo que es comprensible su optimismo en la segunda mayor economía latinoamericana.

Pero México, casi por sí solo, mantuvo a flote los mercados de capitales latinoamericanos el año pasado, con más emisiones de deuda y acciones que cualquier otro país de la región. Este año no pierde tiempo en demostrar que para los inversores sus activos son atractivos.

La salida a bolsa de este mes que hizo la constructora de viviendas Javer fue la tercera más grande de las 16 emisiones que hubo en los mercados emergentes este año, sólo por detrás de dos compañías chinas. El nuevo bono soberano también fue el mayor procedente de un mercado emergente durante este año, y la séptima mayor emisión soberana de 48 a nivel mundial este mes.

No importa que la oferta de acciones de Javer estaba inicialmente planeada para el año pasado, y que el precio de su debut fue inferior a los que se esperaba inicialmente. "Definitivamente habrá más ofertas mexicanas este año", aseguró José Oriol Bosch, presidente ejecutivo de la bolsa mexicana, a Financial Times. "México está teniendo un buen crecimiento en los sectores manufacturero, automotriz y de la construcción".

Eso no quiere decir que todo sea puro optimismo. México no depende de las materias primas –su exposición neta al petróleo (la diferencia entre las importaciones y las exportaciones)

representa sólo aproximadamente el 0,2% del PBI de México, señala Senra. Pero el presidente de un gran fondo de infraestructura en México contó que el país debería comenzar a aplicar sus reformas estructurales en serio: "México se está durmiendo un poco en sus laureles ... No creo que el país se pueda dar el lujo de confiarse".

El Fondo Monetario Internacional bajó de 2,8% a 2,6% su estimación de crecimiento para México en 2016 y Barclays Capital cree que la expansión será de apenas el 2,3%. Los datos más recientes de producción industrial fueron decepcionantes; los mexicanos temen que la inflación aumente porque el peso sigue manteniéndose en sus niveles mínimos históricos; las exportaciones de crudo se ven afectadas por las caídas de los precios y por la perspectiva del regreso de Irán al mercado mundial; y muchos consideran que serán inevitables más recortes del gasto público.

Sin embargo, México goza de un atractivo especial gracias a su integración en la recuperación económica estadounidense, a sus costos laborales que compiten con los de China. También es sólida su perspectiva a largo plazo después de las reformas estructurales, incluyendo la apertura de los mercados energético y de telecomunicaciones a la competencia.

Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dice que el peso "se mire por donde se mire... claramente está subvaluado" pues se acerca rápidamente al tipo de cambio de 19 pesos por dólar. Está en la línea de fuego de la volatilidad del mercado, porque es la moneda del mercado emergente más comercializada.

Traducción: Mariana Inés Oriolo