México optará entre el miedo y la indignación cuando elija presidente

México parece dirigirse hacia una tormenta perfecta. Las tasas de interés estadounidenses suben. Donald Trump podría acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta). La inestabilidad política en América Central crece. Para colmo, la segunda economía más grande de Latinoamérica tiene elecciones presidenciales el próximo año, con candidatos particularmente polémicos. Rara vez las opciones de México han parecido tan sombrías. Y Estados Unidos no ayuda a mejorarlas.

Aunque todavía es temprano la votación es en julio, la contienda se está definiendo esencialmente como una carrera de dos caballos. Al frente de las encuestas se encuentra Andrés Manuel López Obrador, de 64 años, un patriarca izquierdista y exitoso ex alcalde de la Ciudad de México. Aunque alguna vez fue admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez, no se parece realmente a ninguno de esos revolucionarios socialistas. AMLO, como se lo conoce, es más bien un caudillo latinoamericano al viejo estilo: un líder nacionalista e intervencionista que no sabe delegar, con un complejo mesiánico que quiere que México vuelva al pasado. Su grito de guerra es aplastar lo que él llama las "mafias del poder" de México, el equivalente local a "drenar el pantano" de Trump. Esto resuena en gran medida en un país comprensiblemente harto de la corrupción, de la violencia creciente y de la impunidad legal de las élites que se han exhibido tan flagrantemente durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. AMLO es el "candidato de la indignación" y los mexicanos tienen muchas razones para estar indignados.

Su oponente más fuerte es José Antonio Meade, de 48 años, cuya candidatura fue respaldada oficialmente por el presidente la semana pasada. Ex secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Energía y dos veces secretario de Hacienda, más recientemente con Peña Nieto, Meade es el favorito de los inversores: un tecnócrata práctico con el apoyo de varios partidos y reputación de cerrar tratos limpios. Pero también su poder y proyección deriva del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que hoy gobierna. Ésta es la máquina política que más o menos ha controlado a México desde la década de 1930, y que muchos ven como la fuente corrupta de la que nacen muchos de los problemas del país. Aun así, Meade ofrece continuidad y competencia en contraste con AMLO. Por lo tanto, es el "candidato del miedo" y, en medio de tanta incertidumbre, los mexicanos tienen mucho que temer.

¿Quién se ve mejor posicionado para ganar? AMLO goza de un amplio apoyo nacional, especialmente en el sur pobre. Tiene un atractivo especial para aquéllos que temen que la modernidad los esté dejando atrás, una tendencia mundial. Las diatribas antimexicanas de Trump ayudan a su causa nacionalista. Si AMLO reúne una camarilla de asesores competentes, sería muy difícil que perdiera esta elección. Por otra parte, AMLO ya perdió dos elecciones presidenciales.

Meade enfrenta desafíos muy diferentes. Nunca antes ha ocupado un cargo electivo, por lo que necesita todo el apoyo de la formidable maquinaria electoral del PRI para ganar. Al mismo tiempo, debe distanciarse del PRI para tener credibilidad con los votantes que, de lo contrario, lo verán como un títere. A su favor está la elección presidencial de México con un formato de una sola ronda, lo cual podría brindarle el apoyo de los votantes que quieren "a cualquiera menos a AMLO", que quizás no lo quieran a él o al PRI, pero que prefieren "malo conocido que bueno por conocer".

Promete ser una carrera cerrada. Meade tiene cerca de 20% de los votos en los sondeos, AMLO un 30%, y cualquiera podría ganar con sólo el 40% de los sufragios. La tensión entre las dos emociones básicas del miedo y la indignación prácticamente asegura una campaña feroz.

Con estas elecciones indecorosas y poco atractivas, en las que un candidato ofrece dar un salto hacia lo desconocido, México parece seguir el manual electoral norteamericano de las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado.