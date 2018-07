Mercado de crudo no debería ignorar amenaza de Irán

El mercado de petróleo ignora resignado la creciente guerra de palabras entre Donald Trump e Irán.

Desde los tuits en letra mayúscula del presidente de Estados Unidos donde asegura a la República Islámica que "sufrirá las consecuencias que muy pocos han sufrido a lo largo de la historia" hasta la advertencia al presidente de Irán Hassan Rouhani de una confrontación con él será "la madre de todas las guerras", las comercializadoras de crudo mayormente desestimaron las declaraciones considerándolas una exaltada retórica y no una creciente amenaza militar.

Los precios del crudo Brent en vez de subir se mantienen cercanos a u$s 73 el barril, a casi 10% de su máximo del año. Pero si bien es sólido el cálculo de que una guerra sin cuartel entre los dos adversarios sigue siendo altamente improbable Irán sabe que sus militares no están a la altura de la fuerza norteamericana y que Washington tiene poco interés en un conflicto inmediato, eso no significa que las comercializadoras de petróleo puedan darse el lujo de ser complacientes.

No se necesita una guerra a gran escala para causar problemas en el abastecimiento global de energía. Las amenazas de Irán de bloquear el Estrecho de Ormuz -la angosta vía marítima que lo separa de los estados del Golfo a través del cual pasa una tercera parte del petróleo que se transporta por mar- es lo que debería tomarse con mayor seriedad.

El Estrecho de Ormuz hace tiempo que es considerado el punto forzoso de paso marítimo más importante del mundo para el transporte de petróleo. Los buques de Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Qatar y mismo Irán todos atraviesan el estrecho, que tiene sólo 33,5 kilómetros de ancho en su punto más angosto.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el brazo de estadísticas del Departamento de Energía, el año pasado pasaron por el estrecho 18,5 barriles diarios de crudo y productos refinados, además de buques de gas natural licuado provenientes de Qatar.

El riesgo, por lo tanto, es claro. Dado que las nuevas sanciones norteamericanas van a recortar una gran porción de las exportaciones de petróleo de Irán a partir de noviembre, aumenta la probabilidad de que Teherán cumpla con las amenazas de impedir el paso de buques provenientes de países de la región aliados a Washington.

Si bien es considerada un último recurso, la frustración que ha provocado el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear y el temor a que la administración Trump esté aplicando una política a largo plazo de cambio de régimen podría alterar los cálculos de Teherán. Los acontecimientos relativamente poco probables pueden tener un impacto grande cuando se producen.

Si bien los militares norteamericanos prometieron que se encargarán de cualquier intento por obstaculizar el estrecho, el mercado de petróleo probablemente responda violentamente incluso ante interrupciones de corto plazo o amenazas asimétricas debido a la importancia de la ruta.