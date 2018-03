Malos resultados del gigante de granos ADM

La solidez del dólar está creando una montaña de granos en Estados Unidos, el resultado de que los compradores globales están evitando maíz, trigo y soja proveniente de productores norteamericanos.

El impacto de la moneda en la agricultura estadounidense se hizo evidente ayer cuando Archer Daniels Midland (ADM), una de las comercializadoras de granos y oleaginosas más grandes del mundo, informó ganancias ajustadas por acción de u$s 0,61 en el cuarto trimestre de 2015, 39% menos que en el mismo período de 2014.

Las acciones de ADM cayeron 8% a u$s 32,65 después de que la compañía con sede en Chicago informó sobre las menores exportaciones de granos norteamericanos, los efectos del derrumbe de los precios del petróleo sobre su unidad de etanol derivado del maíz y sobre el impacto del superávit global de harina de soja, ingrediente que sirve como alimento del ganado.

La división de servicios agrícolas del grupo, que compra, vende y transporta granos, anunció que su ganancia operativa fue 49% inferior en el trimestre, de u$s 214 millones comparado con los u$s 421 millones del año anterior.

"Hay una serie de factores que impactaron nuestros resultados, incluyendo la falta de interrupciones globales y un dólar estadounidense sólido frente al debilitamiento de monedas de otras grandes zonas de cultivos. Eso redujo los volúmenes y los márgenes", explicó Juan Luciano, presidente y CEO de ADM.

El dólar norteamericano se fortaleció frente a monedas de grandes exportadores de granos como Australia, Brasil, Canadá, Rusia y Ucrania. En diciembre, también avanzó fuertemente frente al peso argentino después de la victoria electoral del presidente Mauricio Macri, que genera expectativas de una nueva corriente de soja en el mercado mundial.

Las exportaciones de maíz y soja desde Estados Unidos caerían entre 8% y 9% este año, según prevé el Departamento de Agricultura norteamericano, mientras que las ventas al exterior de trigo alcanzarían su nivel más bajo en 45 años.

Las redes de silos, puertos, embarcaciones y plantas procesadoras que tiene ADM están más concentradas en EE.UU. comparado con muchos de sus rivales.

Ayer ADM también anunció que dará más impulso a los alimentos naturales, dado que acordó la compra de una participación controlante de Harvest Innovations, que fabrica harina de soja y aceite de soja obtenido mediante el proceso de extrusado-prensado.