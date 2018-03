Los pronósticos del mundo para 2016

- HILLARY CLINTON

¿Ganará la elección presidencial de EE.UU.?

Sí

Será una elección con la dinámica de una montaña rusa y la más desagradable que pueda recordarse. Clinton será ridiculizada por su oponente republicano, Ted Cruz, por sus defectos de carácter y por sus debilidades ante los enemigos de EE.UU. Una gran parte del electorado utilizará el apellido Clinton como emblema de todo lo que no funciona y es corrupto en EE.UU. actualmente. Pero las elecciones todavía se ganan con posiciones centristas y Cruz estará demasiado inclinado hacia la derecha para llegar a la Casa Blanca. A pesar de resultados de encuestas increíblemente cercanos, Clinton obtendrá una victoria aplastante en el colegio electoral. Los demócratas recuperarán el Senado. Pero Clinton comenzará su mandato en Washington en medio de una atmósfera extremadamente polarizada. No habrá luna de miel alguna. (Edward Luce)



- SALVATAJE FINANCIERO

¿Solicitará al menos un miembro del grupo de las 20 principales economías (G-20) un programa de ayuda del FMI?

Sí

En el G-20, ningún miembro desarrollado necesitará un rescate. El único candidato concebible es Italia, dada su elevada deuda pública. Pero el apoyo del Banco Central Europeo (BCU), incluyendo la flexibilización cuantitativa, lo protege. El G-20 también cuenta con 10 economías emergentes. Algunas están siendo sacudidas por fuertes caídas en los precios de las materias primas (Argentina, Rusia y Arabia Saudita representan los principales ejemplos). Algunas tienen déficits significativos de cuenta corriente (Arabia Saudita de nuevo, junto con Brasil y Sudáfrica). Tanto India como Sudáfrica tienen déficits fiscales bastante grandes. Otros países, como Brasil, tienen un déficit más pequeño pero una carga de deuda pública considerable. Los países que marcan todas las casillas en cuanto a inestabilidad son Argentina, Sudáfrica y Brasil. Bajo circunstancias estresantes, esos países han cambiado recientemente sus ministros de Finanzas. Argentina cuenta con un nuevo gobierno que promete un nuevo enfoque. El FMI está listo. ¿Recurrirá al FMI por lo menos uno de estos países? Parece probable. (Martin Wolf)



- FúTBOL

¿Quién ganará el campeonato UEFA EURO 2016?

Bélgica

El mejor equipo del mundo, de acuerdo con las últimas clasificaciones de la FIFA. Este arcano coeficiente exagera la calidad de Bélgica, pero no por un margen exorbitante. A través de un avanzado sistema de exploración y de entrenamiento - aunado a una liberal política de naturalización para los inmigrantes - esta pequeña nación ha producido un torrente de selectos jugadores. Bélgica puede desplegar un trío de jugadores de ataque formado por Eden Hazard, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, estrellas de la Premier League, y cuyo valor de mercado combinado se aproximaría a los £150 millones. El equipo alemán tiene más experiencia, el de España es más cohesivo, pero el de Bélgica no carece en lo absoluto de una auténtica calidad técnica. Con Francia sirviendo de país anfitrión, también existe algo parecido a una ventaja de jugar en su propia cancha. (Janan Ganesh)



- DILMA ROUSSEFF

¿Será la presidenta de Brasil destituida antes de que comiencen los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro?

No

Pero será apretado. Por ahora, Rousseff probablemente tiene suficiente apoyo en el Congreso para detener el proceso. Pero cuanto más tiempo pase, peor será la recesión del país y más débil su apoyo político. El proceso del juicio político, incluso si la Cámara de Representantes vota para que continúe, probablemente sólo comenzará el 10 de febrero. Suponiendo que este complejo proceso tome sus 180 días de rigor, Rousseff podría ser destituida a mediados de agosto. Eso sería después de que las Olimpiadas 2016 comenzaran oficialmente el 5 de agosto, pero aún a tiempo para la final de salto de altura el 16 de agosto. (John Paul Rathbone)



- CHINA

¿Se devaluará el yuan significativamente ?

Sí

China tiene buenas razones para querer mantener la estabilidad del renminbi frente al dólar estadounidense durante 2016: un fuerte superávit del comercio de mercancías, masivas reservas de divisas y un deseo de mostrar al mundo que su renminbi es una moneda de reserva digna. Pero sigue siendo probable que el renminbi se deprecie hasta alrededor Rmb7 por dólar, por debajo de los aproximadamente Rmb 6,48 en la actualidad. Es probable que la languideciente economía china necesite al menos dos recortes de las tasas de interés este año, mientras que el dólar estadounidense se apoye en el continuo endurecimiento de la Reserva Federal. Eso debería mantener las salidas de capital de China a un nivel alto, poniendo presión a la baja sobre la moneda. Éste bien puede ser el año más volátil para la moneda china. (James Kynge)



- PETRÓLEO

¿El barril de crudo terminará el año por encima de los u$s 50?

Sí

El mercado del petróleo en 2015 fue brutal para cualquier persona que confiara en una rápida recuperación de la caída del año anterior. La tenacidad de la industria de esquisto estadounidense y los aumentos de la producción de Irak y Arabia Saudita resultaron en que el mundo estuviera inundado de crudo. Este año, el levantamiento de las sanciones contra Irán podría agregar aún más petróleo al mercado. Aun así, los

tormentos financieros de los productores de petróleo a nivel mundial están obligándolos a cancelar proyectos y a recortar los programas de perforación, frenando los suministros futuros, y el impacto se hará evidente. El precio del crudo Brent por debajo de u$s 50 por barril es demasiado bajo para que la industria lleve a cabo las inversiones necesarias para satisfacer la creciente demanda mundial. Siempre y cuando la economía mundial no caiga en una recesión, éste parece ser el año en el que los precios del petróleo se encaminarán hacia niveles más sostenibles.

(Ed Crooks)



-TECNOLOGÍA

¿Será 2016 el año durante el cual la realidad virtual realmente será popular?

No

Pero será el año en que muchos experimentarán por vez primera lo que podría algún día ser la tecnología más transformadora de todas. El primer vistazo a través de un dispositivo personal de realidad virtual -los gruesos lentes utilizados para ver las versiones 3D alternativas de la realidad- es, para la mayoría, inolvidable. La tecnología está lista para cautivar la imaginación del público. La realidad física nunca parecerá ser la misma. (Richard Waters).