Los pasajeros se rebelan ante la sobreventa de pasajes

United Continental provocó gran indignación en los medios sociales después de que el lunes circuló un video que mostraba a un pasajero que fue retirado a la fuerza de un vuelo sobrevendido. Financial Times analiza la dimensión del problema de la sobreventa de pasajes para las aerolíneas del todo el mundo.

¿Qué es la sobreventa? ¿Es legal? Quizás sea una sorpresa para la mayoría de los pasajeros pero la sobreventa de tickets es una práctica común en la mayoría de las aerolíneas. Además es perfectamente legal. Como parte del negocio, las líneas aéreas venden demasiados pasajes con la presunción de que habrá un cierto porcentaje de "ausencias" –ya sea porque su anterior vuelo se demora o no se presentan porque cambiaron sus planes de viaje.

Para las aerolíneas, la razón comercial detrás de todo eso es tratar y garantizar que los aviones vuelen lo más completos posible. Según documentos de la Unión Europea, la probabilidad de que todos los pasajeros con ticket válido hagan el check-in a tiempo estadísticamente es menor a 1 en 10.000 en el mejor de los casos.

Según John Strickland, un experto en aviación, la sobreventa es una necesidad para las aerolíneas debido a los diferentes niveles de "ausencias" que experimentan los pasajeros. "Normalmente es un proceso altamente sofisticado basado en un extenso análisis estadístico", dijo Strickland.

Es una práctica legal y normalmente beneficia a la aerolínea. Si bien la sobreventa de pasajes es algo habitual, la cantidad de gente a la que realmente se le negó el embarque es relativamente diminuta.

En Estados Unidos, que tiene las mejores estadísticas sobre el tema, la cantidad de gente a que no pudo tomar el vuelo –ya sea en forma voluntaria o involuntaria– alcanzó los 1,07 millones en 1999 pero se redujo a 552.000 en 2015, según la Oficina de Estadísticas de Transporte.

¿Qué dicen las normas regulatorias sobre la sobreventa? Si se produce la sobreventa de pasajes, el primer paso que deben tomar las aerolíneas es ofrecer alguna forma de resarcimiento a los pasajeros. Con frecuencia esto inicialmente son vales de viaje para usar más adelante, pero se convierte en dinero si no hay interesados en recibirlos. "Las aerolíneas también deben asegurarse de que los pasajeros que se quedan afuera de un vuelo sobrevendido lleguen a su destino puntualmente," dijo John Grant de OAG, una consultora en aviación.

En el derecho norteamericano, el resarcimiento a los pasajeros puede ser de hasta u$s 1340. Según el Departamento de Transporte, las aerolíneas tienen el derecho a negarle a un cliente el embarque, pero tiene obligación de resarcirlo por ello.

En la UE rigen normas similares. La aerolínea debería primero preguntar si hay pasajeros dispuestos a ceder sus asientos a cambio de una compensación. Si no hay suficientes voluntarios, la línea aérea está obligada a resarcir financieramente a aquellos que se les impida embarcar contra su voluntad. La suma del resarcimiento depende de la distancia y puede ir desde un mínimo de 250 euros para vuelos cortos hasta 600 euros para los largos.

¿La sobreventa tiene impacto sobre las tarifas aéreas? La práctica ayuda a bajar los precios de los pasajes porque es una manera que tienen las aerolíneas de asegurarse que los aviones utilizan su capacidad total. Los expertos sostienen que si la sobreventa fuera ilegal, casi seguro subirían los precios.

¿Cómo se manejó United en la mencionada situación de sobreventa? Mal. Los expertos en aviación señalan que cuando se produce una sobreventa, normalmente se sabe antes de que los pasajeros aborden el avión. Además, United aún tenía la opción de subir el monto del resarcimiento a u$s 1340 –oferta que podría haber atraído a otros voluntarios– antes de retirar al pasajero contra su voluntad.

Las aerolíneas no tienen normas que determinan en qué orden se les niega a los pasajeros viajar si no hay suficientes voluntarios, pero los clientes de la clase business o quienes viajan con niños o los discapacitados probablemente no sean la primera elección. Algunas líneas aéreas lo hacen en base al orden en que hicieron el check-in.