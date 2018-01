Los millennials se suben a la ola especulativa de las bitcoins

Durante las Fiestas hubo un tema común en las conversaciones que tuve con amigos y parientes. Empezaba con algo como "¿Tus hijos están comprando bitcoins?" y continuaba con "¿Te convencieron de que hay que invertir?".

Un familiar que terminó una carrera universitaria hace dos años y quería trabajar en el rubro gastronómico, ahora está en el "negocio de las bitcoins". Una amiga escuchó que una joven de 24 años había amasado una fortuna en menos de un año invirtiendo en criptomonedas y de inmediato le pidió el contacto del responsable para apostar a lo mismo.

También me crucé con gente que todavía no puede entender los conceptos básicos. Me preguntaron qué es una bitcoin y cómo se relaciona con el blockchain, la tecnología detrás de la criptomoneda. Uno llegó a decirme que el blockchain es el casino y las bitcoins las fichas, una buena descripción teniendo en cuenta que invertir en criptomonedas es muy parecido a apostar al juego.

Estas conversaciones confirman una tendencia bastante preocupante que descubrieron los expertos en monedas digitales el año pasado, mientras la bitcoin subía abruptamente de u$s 1000 a principios de 2017 al máximo de u$s 19.000 en un momento: los millennials, y particularmente los hombres, se están subiendo a la ola especulativa. Por lo tanto, podría haber muchos jóvenes que en este momento no pueden creer la suerte que tienen con las bitcoins, pero los padres deberían prepararse para las lágrimas cuando la burbuja explote.

Unas semanas atrás, una encuesta elaborada por la firma de capital de riesgo Blockchain Capital indicó que si bien el 2% de los norteamericanos invirtieron en bitcoins, 4% de los millennials es o fue propietario de la moneda digital. Entre los millennials masculinos ese porcentaje sube a 6%. Más del 50% de los millennials consultados dijo que la bitcoin es una innovación tecnológica positiva y más de una cuarta parte considera que le inspira más seguridad que los bancos.

La pregunta es por qué se sienten atraídos por las criptomonedas. En primer lugar, carecen de memoria. Quienes tienen entre 18 y 34 años eran bebés o adolescentes durante la burbuja de las puntocom de los 90 y no reconocen el paralelismo con la fiebre de las bitcoin.

Segundo, posiblemente haya un elemento cultural. Tener una moneda que puede valer algo o nada dependiendo del día quizás sea otro reflejo de la rebeldía propia de los jóvenes. El hecho de que las criptomonedas sean inversiones altamente riesgosas no reguladas es un atractivo, no un freno.

"Los jóvenes como yo tienen poca plata para invertir por lo que es más probable que apostemos a algo con potencial de ofrecer retornos masivos", explicó Matteo Leibowitz, un joven que escribe un newsletter sobre criptomonedas. "Como no tenemos una familia que mantener o una hipoteca que pagar, podemos hacer apuestas que conllevan más riesgo", agregó.