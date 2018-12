Los franceses ya se hartaron de los impuestos

París yace bajo un cielo gris plomizo, cuatro días después de los disturbios ocurridos durante el fin de semana, cuando miles de manifestantes con chalecos de seguridad amarillos incendiaron autos, lanzaron adoquines a la policía y asaltaron el Arco de Triunfo. Ségolène Royal, la ex candidata presidencial del partido socialista, dice sobre las manifestaciones contra los impuestos al combustible que han provocado la mayor crisis de la presidencia de Emmanuel Macron. "Es asombroso ... estoy constantemente en los medios de comunicación, porque soy una de los pocos que conocen los aspectos técnicos y políticos detrás de las protestas".

Mientras Francia trata de darle sentido a los chalecos amarillos, un movimiento popular sin líderes que nació en las redes sociales como un levantamiento contra el aumento de los impuestos sobre los combustibles, Royal ofrece su sabiduría con una franqueza típica y sensata. "Es bastante simple. La gente ya se hartó de los impuestos", me dice. Ella le achaca el inicio de los problemas de Macron a su decisión de aumentar los impuestos sobre los jubilados después de eliminar el impuesto a la riqueza para los más ricos. Se siente vindicada por los desafortunados eventos que se han derivado de lo anterior.

"Me quedé atónita cuando hicieron eso, sé que esto es muy sensible", dice ella. "Es como si no hubiera nadie con experiencia en este gobierno. Querían implementar los impuestos al combustible cuando yo era ministra de medio ambiente, pero dije que no. Nunca hubiera hecho eso en nombre del medio ambiente". Su sucesor designado por Macron, el activista ambiental Nicolás Hulot quien renunció el verano pasado "cedió". "Es una locura, no se deben meter con los impuestos", dice ella. La propensión de Macron a los errores acerca de la histórica resistencia francesa a las reformas, o cuando le sugirió a un jardinero desempleado que "cruzara la calle" para encontrar un trabajo empeoró las cosas, dice. "No es malo, sólo que tiene una manera directa de hablar, y el problema es cómo se percibe esto".

La decisión del gobierno de eliminar el aumento planificado del impuesto al combustible es "demasiado tarde", dice, porque la extrema derecha y la extrema izquierda ya han aprovechado la oportunidad. La gente de Macron debería haberla escuchado: "Les dije que se rindieran antes de la primera protesta. Pero no cedieron. Le tienen un miedo obsesivo a retroceder".

En su libro, explica cómo, como política femenina, tuvo que defenderse de los comentarios y humillaciones sexistas en el parlamento "vaca loca", "desnúdate" y cómo, siendo candidata socialista, se enfrentó a una coalición de hombres en su propio partido, que la consideraba una "intrusa" y quería activamente que perdiera. "¿Quién cuidará a los niños?", dijo célebremente el ex primer ministro Laurent Fabius cuando ella decidió postularse para la presidencia.

Le pregunto a Royal si cree que la presidencia de Macron está en peligro, menos de dos años después de iniciar su mandato de cinco años. El líder pro-UE es profundamente impopular y se le ha apodado "el presidente de los ricos". En otras partes de Europa, las fuerzas populistas euroescépticas están en auge.

"No, todo puede revertirse", dice ella. "La política es el arte más imprevisible. Él bien podría estar a la altura de algo que se presente. La política consiste en aprovechar el presente, en saber cómo reaccionar ante eventos inesperados".

Pero Macron, quien predijo una "presidencia jupiteriana", debe cambiar su estilo de gobierno, advierte. Los decretos emblemáticos del mercado laboral de Macron, los cuales aclamó en el extranjero como prueba de que Francia podría reformarse y podría eliminarse la plaga del alto desempleo, son "completamente inútiles" y han vejado al país. Royal se alía con los parlamentarios socialistas quienes se rebelaron contra un proyecto de ley anterior del mercado laboral bajo la presidencia de Hollande.

"Creo que un país no debe gobernarse con leyes y decretos. Eso es totalmente anticuado". Ella dice que la política moderna consiste en lograr acuerdos: "Se puede hacer mucho para mejorar la competitividad de las compañías. Por ejemplo, ¿por qué no permitirles ahorrar costos de energía? Eso generaría empleos".

Según ella, la estrategia de Macron de enfrentar a los progresistas pro-UE contra los populistas euroescépticos también es una mala idea. Ella misma buscó aprovechar la creciente desconfianza hacia los partidos establecidos en 2007, dice ella, acercándose al centro. Pero el enfoque transpartidista es sólo una fase, añade. "Si borras las diferencias entre la derecha y la izquierda, la gente elegirá los extremos, porque es la opción alternativa".