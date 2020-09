Los bancos facilitan el lavado de dinero según una filtración de datos

La filtración de más de 2000 reportes de actividad sospechosa (RAS) relacionados con transacciones por más de u$s 2 billones revela hasta qué punto los bancos "marcan" los flujos de dinero dudosos en todo el mundo.

El domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) y otras organizaciones de medios de comunicación publicaron una serie de artículos relacionados con esos datos.

Los bancos están obligados a presentar los RAS a los reguladores nacionales y agencias de lucha contra el crimen para ayudar a erradicar delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La gran mayoría de los RAS que se filtraron se relacionan con escándalos y cuestiones regulatorias informados anteriormente, como las operaciones espejo realizadas por el Deutsche Bank, que lavaron u$s 10.000 millones provenientes de Rusia desde 2011 hasta 2015. Los principales detalles son los siguientes:

DEUTSCHE BANK

El banco más grande de Alemania fue el que más RAS presentó en la filtración del CIPI, un total de 1,3 billones de transacciones.

Los RAS más importantes están relacionados con el escándalo de las operaciones espejo por las cuales Deutsche recibió una multa por u$s 630 millones de EE.UU. y del Reino Unido en 2017 y aún espera una posible sanción por parte del Departamento de Justicia.

A pesar de que entre 2012 y 2015 se presentaron más de 100 RAS sobre el tema, Deutsche siguió permitiendo a los clientes rusos comprar títulos valores en rublos a través de su oficina de Moscú y luego vender otros títulos valores idénticos en moneda extranjera, incluidos dólares, en Londres. Según los reguladores, el único propósito era el lavado de dinero.

HSBC

El banco más grande de Europa -que no es ajeno a los errores de compliance después de haber sido multado por u$s 1.900 millones en 2012 por ayudar a los cárteles de la droga mexicanos a lavar dinero en efectivo- habría continuado con las transferencias de dinero por un total de u$s 15 millones entre EE.UU. y Hong Kong, incluso después de haber presentado múltiples RAS por un presunto esquema Ponzi chino de u$s 80 millones en 2013 y 2014.

HSBC no desmanteló la estafa hasta después de haber drenado la mayor parte del dinero proveniente de las cuentas. El banco informó por primera vez la actividad sospechosa en octubre de 2013 - incluso señalando que era un "potencial esquema Ponzi" - pero no dejó de trabajar con el delincuente hasta cinco meses después, cuando se presentaron cargos penales en su contra.

HSBC asegura haber invertido miles de millones en mejorar sus sistemas de compliance desde 2012 y que ahora es una "institución mucho más segura".

BARCLAYS

Se dice que un socio del presidente ruso Vladimir Putin utilizó el banco británico para lavar dinero entre 2012 y 2016.

Barclays en 2008 abrió una cuenta para una compañía llamada Advantage Alliance que luego se supo que estaba vinculada al multimillonario Arkady Rotenberg. Realizó operaciones sospechosas por u$s 60 millones durante dicho período, incluso participó de la financiación de la compra de un cuadro de René Magritte por u$s 7,5 millones.

En 2016, Barclays investigó y cerró la cuenta porque encontró pruebas de que tenía vínculos con Rotenberg, pero el banco presentó múltiples RAS sobre otras cuentas dudosas ligadas al hombre y su familia, las cuales siguieron abiertas hasta 2017.

Traducción: Mariana Oriolo