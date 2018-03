Los MBA que más favorecen el desempeño profesional de las graduadas

Un MBA es un boleto rápido al éxito. En promedio, quienes hacen un posgrado en una de las mejores escuelas pueden esperar ganar salarios de seis cifras tres años después de la graduación. Pero a pesar de las generosas becas y campañas para alentarlas a postularse, las mujeres son minoría en los programas que dictan las prestigiosas escuelas de negocios.

Cuatro de cada diez postulantes a programas de MBA de dos años y a tiempo completo en 2017 eran mujeres, en comparación con el 33% en 2013, según el Graduate Management Admission Council. Pero pese al creciente interés de las mujeres por estudiar administración de empresas, no ha surgido cursos de MBA más diversos. Hace cinco años, ellas representaban un tercio de los estudiantes de los mejores 100 programas de MBA clasificados por Financial Times. Hoy, la cifra apenas se movió.

El valor promedio de un MBA es de u$s 100.000 más un costo de oportunidad promedio, o el ingreso perdido por no trabajar, de u$s 103.000, según datos de FT. Teniendo en cuenta que el salario promedio de las mujeres era en promedio el 91% de sus pares masculinos antes de iniciar los programas de MBA, ahorrar el costo de esa inversión personal representa un mayor sacrificio para ellas.

Y hay evidencia que sugiere que los MBA amplían la brecha salarial de género: tres años después de la graduación, las mujeres en promedio ganan el 86% del salario de sus pares varones, según revelan los datos.

Las mujeres reciben un menor retorno sobre la inversión, dice Elissa Ellis Sangster, directora ejecutiva de Forté Foundation, un consorcio de escuelas de negocios y compañías que intentan mejorar el acceso de las mujeres a ese tipo de educación. Pero, agrega, "el retorno seguirá siendo alto".

De cualquier manera, las mujeres deben saber que su inversión va a dar frutos. Eso significa tener en cuenta qué MBA les ayudará a contrarrestar la futura discriminación salarial, y qué escuelas son las mejores para enseñar y desarrollar a sus mujeres graduadas.

El ránking general de FT de MBA Global, publicado en enero, no refleja si a las mujeres les va tan bien como a sus pares masculinos tras la graduación. Es por eso que, por primera vez, el FT clasificó a las escuelas de negocios según sus resultados para las mujeres, y los resultados son muy diferentes.

El ránking de los MBA top para mujeres nos dice en qué escuelas estudian las mujeres que se desempeñan mejor y dónde parece haber una brecha entre los resultados de los graduados masculinos y femeninos.

Algunas escuelas que se ubican en el rango medio del ránking MBA Global llegan a la cima en este nuevo ránking. La mayoría de ellos tienen su sede en China, incluido Shanghai Jiao Tong: Antai, que encabeza la lista.

Cuatro escuelas chinas están en el top 50. Entonces, ¿qué hacen las escuelas de negocios de China de manera diferente que funcionan mejor para las mujeres? La respuesta está en el lugar de trabajo, dice Mantian Wang, directora del programa International MBA de Antai. Aunque la sociedad china alienta a las mujeres a formar una familia a una edad temprana, a las mujeres también se les ofrece igualdad de oportunidades en el trabajo, y eso las atrapa.