Los ETF pueden ser para el mercado como los canarios de las minas

Desde la crisis financiera de 2008, las autoridades políticas y los expertos se preguntaban qué sucedería con los engranajes del sector financiero cuando se produjera el próximo gran shock en el mercado mundial.

Ahora, tienen un caso real para analizar: el generalizado derrumbe de los mercados ocurrido en marzo cuando el Covid-19 se propagó por todo el mundo y las economías comenzaron a paralizarse. Aunque todavía es demasiado pronto para emitir una opinión definitiva sobre la capacidad de recuperación de los bancos y del sector financiero, surgen algunas curiosas microlecciones.

Consideremos los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) que invierten en renta fija, los cuales son instrumentos financieros diseñados para seguir un índice de obligaciones negociables (ON). En 2008, cuando lo que preocupaba eran los default crediticios de las empresas, los reguladores y los inversores tendían a focalizarse en los bancos. Eso se debía a que los grandes bancos de inversión tenían generosos stocks de ON y actuaban como formadores del mercado en este sector.

Pero tras las reformas posteriores a 2008, para los bancos pasó a ser mucho más costoso actuar como formadores de mercado, por lo que vendieron sus inventarios. Mucho de eso lo compraron los ETF, sector que desde entonces creció enormemente. "A mediados de 2007, los agentes de bolsa tenían u$s 418.000 millones en activos de ON y bonos extranjeros que se podían usar para formar mercado, pero ahora esas tenencias representan menos de u$s 60.000 millones", según Standard and Poor's. Por el contrario, las posiciones en ON de los ETF subieron en más de u$s 500.000 millones.

Eso generó buenas comisiones para los gerentes de los ETF y fortaleció a los bancos. Pero también dejó a las autoridades políticas preocupadas por la liquidez del mercado. En una crisis, los formadores de mercado tienen un incentivo para mantener a los mercados operando. Sin embargo, las entidades como los ETF no lo hacen, ya que esencialmente operan en piloto automático, comprando y vendiendo bonos para que coincidan con un índice.

A los reguladores les preocupó que eso genere una "fragilidad" en el mercado. Incluso en los buenos tiempos "la liquidez en los mercados de ON. parece menos robusta" que antes, decía un informe del Banco de Pagos Internacionales (BPI); se temía que en los malos tiempos se detuviera la actividad.

¿Qué ocurrió con la llegada del Covid-19? Los Casandras en parte tenían razón: a principios de marzo, el mercado de ON se congeló. "La emisión en los mercados primarios se detuvo, los fondos mutuos sufrieron fuertes salidas y los spreads de rendimiento en el mercado secundario con respecto a los títulos públicos se ampliaron muy rápido", dice el BPI.

El BPI cree que los acontecimientos de marzo muestran que los precios de los ETF "reaccionan más a la evolución del mercado que a los precios de los bonos subyacentes, especialmente en momentos de tensión en el mercado". Por lo tanto, considera que los precios de los ETF "probablemente sean más adecuados para supervisar los esfuerzos y los modelos de gestión de riesgos, incluyendo los que sirven de base para los cálculos del capital reglamentario, que como referencia para los bonos".

Esto no le agradará a nadie que tema que los gestores de ETF ya tengan demasiada influencia. Pero la evaluación del BPI parece realista. O para decirlo de otra manera, lo que ha demostrado el shock del mercado por el Covid-19 es que, si bien los bancos fueron protagonistas en la última gran crisis financiera, las estructuras financieras no bancarias, como los ETF, importan mucho más ahora, y no sólo en el mundo de las ON. Eso significa que amerita que los ETF sean sometidos a un mayor control y debate, tanto por parte de los políticos como de los inversores.

Traducción: Mariana Oriolo