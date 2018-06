López Obrador se prepara para el ‘desafío Trump’

Al igual que Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador es un nacionalista comprometido, un disidente político y un novato en política exterior. Sin embargo, el hombre que probablemente será en el próximo presidente de México se está preparando para una feroz batalla con Washington por la inmigración.

El presidente Trump se retractó públicamente de su política de separar a los niños de sus padres en la frontera y mantenerlos en jaulas, medida que López Obrador criticó como opresiva, racista, inhumana. El candidato presidencial azteca prometió oponerse fuertemente a cualquier represión estadounidense con respecto a la inmigración si es electo el 1 de julio.

Muy pronto, con el triunfo de nuestro movimiento, defenderemos a los migrantes de México, América Central y de todo el continente y a todos los migrantes de todo el mundo que necesiten abandonar sus ciudades para ir y hacer su vida en EE.UU.", afirmó en un discurso en la ciudad norteña de Culiacán. Es un derecho humano que vamos a defender.

Incluso sin la espinosa cuestión de la inmigración, López Obrador probablemente tenga dificultades para manejar su relación con el presidente norteamericano mientras se intensifican las batallas comerciales y pende de un hilo el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta).

¿De qué manera tendrá éxito cuando el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, ha fracasado? Negociando y negociando y negociando hasta llegar a un acuerdo, responde Alfonso Romo, gurú de estrategias y futuro jefe de gabinete de López Obrador.

"íBuena suerte con eso!", replicó Andrés Rozental, ex viceministro y canciller mexicano. Trump no respeta a nadie excepto al norcoreano Kim Jong Un y a Vladimir Putin. Ciertamente, no respetará a López Obrador más de lo que él ha respetado a Enrique Peña Nieto o Justin Trudeau.

Aún no está claro cómo López Obrador intentará que Trump "entre en razón". Cuando se le preguntó la semana pasada en un debate televisado sobre la posibilidad de que Trump imponga aranceles sobre la industria automotriz mexicana, López Obrador no tuvo más respuesta que decir que México debería haber fortalecido su mercado interno hace mucho tiempo en lugar de apostar todo por la política exterior.

Rozental aseguró: Él no es un experto de política exterior. Él es muy estrecho de miras. Sospecho que eso influirá en la forma en que maneja los asuntos de política exterior.

Según una nueva encuesta de la Consultora Mitofsky, 81% de los consultados tiene una opinión negativa de Trump, más que el 67% de mayo. Aun así, Romo asegura que mantener una buena relación con EE.UU. es muy importante para ambas partes. América del Norte es una región estratégica clave para él y para nosotros, dijo Romo.

De hecho, AMLO, como se le conoce al candidato, dejó en claro su deseo de mantener una buena relación con EE.UU. "López Obrador le ha enviado mensajes asegurándole que no tiene intención de enemistarse con EE.UU., que no es Hugo Chávez, que no es antiamericano", contó Arturo Sarukhán, ex embajador de México ante EE.UU..

López Obrador también expresó la idea de una Alianza para el Progreso del siglo XXI, un plan lanzado hace más de medio siglo por John F. Kennedy para impulsar la cooperación económica con los países vecinos de EE.UU.

Cualquiera que sea la relación futura con EE.UU., López Obrador tal vez deba escuchar las palabras de Roberta Jacobson, que hasta el mes pasado, era la embajadora de Washington en México. Aunque aplaudía que a EE.UU., México y Canadá serán sede de la Copa del Mundo 2026, su consejo también podría aplicarse a las relaciones bilaterales. "¿Ves?, tuiteó. "Siempre es mejor cuando trabajamos juntos".