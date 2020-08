Llega a su fin la época de un FC Barcelona convertido en FC Messi

El mejor futbolista probablemente de la historia vivió durante casi toda su carrera en la insignificante ciudad de Castelldefels, en las afueras de Barcelona. Estoy escribiendo un libro sobre el FC Barcelona, y cuando una tarde un vecino me mostró por fuera la casa de Lionel Messi, me di cuenta de que sus 15 años de brillante fútbol se basaron esencialmente en la vida aburrida.

Sobre una colina alejada de las playas locales, Messi compró la casa de un vecino, la remodeló y construyó una cancha de fútbol 5. Las palmeras, las Santa Rita y las paredes blancas le brindan privacidad. Parece la residencia de un millonario bastante normal emplazada en el Condado de Orange.

Su esposa Antonella (a la que conoce desde su infancia en Rosario, Argentina) lo ayuda a distanciarse del fútbol cuando vuelve del trabajo. Él cuenta que criando a sus tres hijos pequeños, llega "destruido" a la noche y que se acuesta temprano.

Los días de partido, el jugador de 33 años brillaba en el Camp Nou y luego viajaba unos 25 minutos hasta su casa por una autopista casi vacía, habitualmente compartiendo el auto con su vecino y mejor amigo Luis Suárez. Tres días después, volvía a hacer lo mismo.

El martes, Messi escribió al Barça pidiendo que le permitan irse del club sin pagar nada. Desde la derrota 8 a 2 ante el Bayern Munich el 14 de agosto, el club implosionó. Parece el fin de una era en la que el FC Barcelona se transformó en el FC Messi.

En el último cuarto de siglo, el fútbol tiende a tener jugadores móviles, multimillonarios y casi irremplazables que acumulan poder y que ya no aceptan gerentes autoritarios.

Pero ningún club le dio tanto poder a los jugadores como el Barcelona. Eso es porque durante años ningún club tuvo mejores jugadores. Messi y una excepcional generación española ganaron al menos un trofeo por temporada desde 2009 hasta 2019.

Antes de Messi, el Barça existía en un eterno presente donde el siguiente partido era la siguiente crisis. El argentino se convirtió en un paraguas para la organización. Hizo que dirigir el Barça fuera relativamente fácil. La mañana después de que el primer equipo venciera al Real Madrid, todos los empleados del club llegaron al trabajo relajados y sonrientes.

Messi vivía según la máxima de que el mejor jugador era el responsable del resultado. Cuando el Barcelona no jugaba bien, sentía que era él quien debía cambiar el partido. Si daba instrucciones tácticas a un compañero, o se dirigía al equipo en el vestuario antes del puntapié inicial, su palabra era ley incluso para el director técnico - un cargo desde 2012 ocupado por nombres de bajo perfil compatibles con Messi.

Quienes son ajenos a su entorno, a menudo creen que es una figura sumisa y silenciosa. Dentro del Barça, mucha gente le teme. Un ex presidente del club me lo dijo: "No necesita hablar. Su lenguaje corporal es el más fuerte que vi en mi vida. Lo he visto con una mirada en el vestuario que todo el mundo sabía si estaba de acuerdo o no con una sugerencia. Y eso es todo. Es mucho más inteligente de lo que la gente cree, o de lo que transmite".

"¿Qué es lo que quiere?" Le pregunté. "Quiere fútbol", respondió el ex presidente, queriendo decir que Messi quería que el Barça jugara exactamente como él deseaba.

A Messi particularmente no quería tener poder. Hubiera preferido que los directivos y entrenadores del club se ocuparan de todo, siempre y cuando hicieran lo que él quería. Siempre negó, malhumorado, tener alguna influencia en las transferencias de jugadores o en los nombramientos de entrenadores, y es cierto que no tenía derecho a veto.

Sin embargo, el Barça tuvo en cuenta sus deseos en cada gran decisión. El verano boreal pasado Messi pidió el regreso del brasileño Neymar, vendido al París Saint-Germain en 2017. Los directivos del Barcelona no tenían intención de ofrecer 200 millones de euros por un jugador de 27 años con tendencia a lesionarse, pero durante más o menos dos meses fingieron que lo harían para poder decirle a Messi: "Lo siento, lo intentamos pero no pudimos conseguirlo".

A Messi no le gustó. Culpa a la comisión directiva de no haber sabido contratar talentos. El Barça gastó más de 1.000 millones de euros en fichajes desde 2014, más que cualquier otro club, y sin embargo terminó con un equipo viejo casi sin valor de reventa.

Eso se debe en parte a que la generación de Messi se quedó en el club demasiado tiempo. Con salarios promedio de los más altos para un deporte de equipo, compañeros brillantes y viviendo en un lugar agradable de Europa, ¿por qué se irían los jugadores? Gradualmente fueron aliviando su carga de entrenamiento, presionando menos en los partidos y aún así ganaban la mayoría de los partidos por talento y experiencia.

Así fue como el Barça jugó contra el Bayern con seis jugadores de 31 años o más. Messi hacía meses que advertía que el equipo no era lo suficientemente bueno como para ganar campeonatos. Cuando se le preguntaba sobre su futuro, siempre decía: "Lo más importante es tener un proyecto ganador".

El Barcelona ahora parece incapaz de armar un proyecto nuevo. Tiene la intención de deshacerse de sus viejitos -le pidieron a Suárez, también de 33 años, que se vaya- pero no pueden darse el lujo de comprar estrellas más jóvenes. Y de su semillero, la Masia, que llegó a ser el mejor del mundo, salió apenas un gran jugador en una década: Thiago Alcântara, que este mes demolió al Barcelona y ganó la Liga de Campeones con el Bayern.

El matrimonio de 20 años entre el jugador y el club parece haber terminado, pero contribuyó bastante a la felicidad mundial.

Traducción: Mariana Oriolo