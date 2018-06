Lionel Messi contra el resto

La primera vez que vi a Lionel Messi fue cuando ganó un Mundial de Fútbol con la selección argentina. Fue en 2005, en la ciudad holandesa de Utrecht. Argentina venció 2-1 a Nigeria en la final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y su delantero central era un joven de cabello largo y lacio que parecía haber ganado una competencia para sumarse al equipo por un día. Metió ambos goles de penal. Lo que más recuerdo es el segundo penal. En el instante en que el arquero de Nigeria reorientó ligeramente su equilibrio hacia la pierna derecha, Messi pateó y clavó la pelota en el otro ángulo. A mi lado, en las gradas, el antiguo asesor del Chelsea, Piet de Visser, murmuró: "Maradona". Tres años más tarde, en Beijing, Messi volvió a liderar a la selección juvenil de Argentina, que superó a Nigeria y se llevó el oro olímpico.

Messi hoy tiene 30 años, y su actuación en el Barcelona le valió el honorífico título de "GOAT", sigla que en inglés significa "El más grande de todos los tiempos" (Greatest of All Times). Pero nunca ganó un mundial con la selección argentina, una gran decepción para un país que pertenece a un puñado privilegiado que ganó la Copa Mundial de Fútbol en más de una ocasión. ¿Por qué no? ¿Y cuál es la mejor oportunidad que tiene Argentina para rectificar la situación este verano?

Los argentinos dedicaron casi una década a teorizar sobre las fallas de Messi con la "Albiceleste", como se apoda al equipo nacional. Algunos sostienen que el hombre que dejó su Rosario natal para irse a Barcelona a los 13 años, mientras su familia lloraba en el avión, no ama lo suficiente a su país como para "transpirar la camiseta". Después de todo, hasta vacaciona en la ciudad española de Ibiza.

En su nueva doble biografía de Messi y su gran rival Cristiano Ronaldo, Jimmy Burns relata que, más allá de que en su adolescencia Messi se negó sistemáticamente a jugar para los equipos juveniles de España o de que conserva el acento de su ciudad natal y le encantan las pizzas y los postres de Argentina, todavía se lo considera un "argentino incompleto".

Otros afirman que Messi se derrumba psicológicamente frente a las expectativas de su país. La vez que esto ocurrió de manera más espectacular fue en 2016, cuando erró un penal en la final del principal torneo de Sudamérica, la Copa América. Siempre se lo compara implícitamente con Diego Maradona, que llevó a la Argentina a ganar el Mundial de 1986 casi sin ayuda y -un detalle de similar importancia- solía cantar el himno nacional antes de los partidos, algo que escapa a las posibilidades del introvertido Messi.

Messi respondió a los escépticos y dijo: "Nada me molesta más que que me digan que no soy argentino. ¡Qué sabrán de mis sentimientos!" Ciertamente, la explicación psicológica parece improbable. Un hombre con tres Champions Leagues y nueve títulos españoles sabe actuar bajo presión, y Messi también erró penales clave para el Barça. Por el contrario, es probable que la razón de un desempeño tan dispar entre el Barcelona y la selección argentina sean las diferencias en el campo.

En marcado contraste con Barcelona, Argentina no tiene un estilo claro de juego. Normalmente, el entrenador le pide a Messi que dé su opinión táctica con la esperanza de encontrar un sistema que se adapte a él, pero Messi apenas habla. Según escribe Burns, la primera vez que lo nombraron capitán -contra Grecia en el Mundial de 2010- estaba aterrorizado, no por el partido, sino por la tarea tradicional de todo capitán argentino de dar un discurso previo al juego ante sus compañeros de equipo. De hecho, no dijo nada serio.

Argentina se quedó afuera del Mundial en cuartos de final, tras perder 4-0 ante Alemania.

Resultó que había una manera de frenar a Messi, y el DT de Argentina, Maradona, la había descubierto. Simplemente había que asegurarse de que Messi consiguiera la pelota a 50 metros del arco del adversario, con pocas opciones de pase. Alemania respondió con una barrera de nueve hombres, y Messi no pudo superarla.

En la siguiente Copa del Mundo, en 2014, Argentina intentó nuevamente diseñar tácticas en torno a Messi. Es posible que el inexperto DT de la selección, Alejandro Sabella, no se haya dado cuenta, pero fue designado precisamente por su voluntad de obedecer a Messi. Como Messi no hablaba, Sabella solía preguntarle a sus compañeros de equipo Angel di María y Sergio Agüero -con quienes Messi jugaba desde niño- qué era lo que él quería. Cuando se supo que Messi quería que Fernando Gago y Gonzalo Higuaín formaran parte del equipo para mejorar los pases lentos de Argentina, Sabella obedeció.

Lamentablemente, Messi había llegado al Mundial con bajo rendimiento, y probablemente exhausto. Su puntaje en el sitio web de información táctica Whoscored.com (basado en 200 categorías de estadísticas) se había desplomado durante la primavera de 2014. Barcelona terminó su temporada sin un trofeo. Messi pasó gran parte del Mundial parado inmóvil. Según su padre, sentía como si sus piernas pesaran 100 kg cada una. El tiro libre que pateó alto por encima del travesaño de Alemania en los últimos segundos de la final pareció resumirlo. Como era de esperar, se convirtió en el chivo expiatorio nacional.

En realidad, solo tuvo un desempeño inferior comparado con sus propios estándares. Incluso metió cuatro de los ocho goles de Argentina. Pero dos estadísticas revelan el problema. La primera es que hizo 46 gambetas durante el torneo, frente a las 34 de su rival más cercano, el holandés Arjen Robben. La segunda es que Messi hizo solo 242 pases completos. Según el índice de estadísticas de fútbol Castrol Performance, hasta el arquero de Alemania, Manuel Neuer, hizo 244. En otras palabras, mientras que Messi en Barcelona es principalmente un jugador de equipo, con Argentina en 2014 tuvo que manejarse solo.

Pese a todos los esfuerzos de Sabella, la Albiceleste no había logrado diseñar un sistema que se adaptara a Messi. Aún así terminaron usándolo como solista. El analista de datos de Nueva York Claudio Flores procesó las estadísticas de Whoscored.com para comparar el juego de Argentina en el Mundial de 2014 con el del Barça en la temporada 2013/14. Según Flores, Argentina tuvo la pelota apenas el 55% del tiempo, frente al 68% del Barça. Messi gambeteó 50% más para Argentina que para Barcelona, e incluso hizo 50% más de "pases gol". Pero la mayoría fueron desperdiciados por sus compañeros de equipo.

El Barça, por el contrario, había domesticado a Messi adaptándolo a un complejo sistema de juego colectivo desde los 13 años. Esto fue toda una hazaña, dado que había aterrizado en Cataluña como un clásico "pibe" argentino, un chico como Maradona que con sus jugadas solitarias ganaba partidos. Incluso seguía jugando como un pibe cuando entró en el primer equipo, a los 17 años. Algunos compañeros de equipo lo consideraban demasiado egoísta para aprender el juego colectivo. Pero el Barça finalmente le enseñó. En 2008, el entonces entrenador del club Frank Rijkaard me dijo: "He visto torneos en los que durante 90 minutos parecía que jugaba solo contra 11, y luego seguía recibiendo pases, pero solo ganábamos 1-0, salíamos 0-0 o perdíamos 1-0. Es un gambeteador fenomenal, pero iba avanzando a pasos agigantados en busca de variaciones en el juego; en una jugada gambeteás, en la próxima devolvés la pelota y buscás profundidad".

El manager de una selección nacional me explicó que, en el Barcelona, Messi normalmente recibe el balón cerca del área de penales del rival, después de una serie de pases cortos en la que participan varios jugadores. Luego tiene unos cuatro compañeros de equipo cerca, cada uno de ellos marcando a defensores. Messi puede hacer un pase, gambetear o patear. Los defensores adversarios no tienen idea de qué opción elegirá (lo único que Messi rara vez hace es hacer un pase hacia la derecha).

Con el correr de los años, Messi brilló en el Barcelona en tres posiciones diferentes: atacante por derecha, "falso nueve" devenido en centrodelantero y esta temporada, como armador, o número 10. Donde sea que juegue, la estrategia de pases cortos del Barça le funciona. La vieja afirmación de que Argentina lo estaba corriendo de posición como número 10 no parece creíble tras sus brillantes actuaciones recientes en el Barcelona.

El problema de la selección argentina es que le falta un sistema. Son un equipo sin una idea. César Luis Menotti, entrenador del equipo argentino que ganó la Copa del Mundo en 1978, lo resume así: "En Argentina, todo es confusión, y (Messi) está enjaulado. En Barcelona, juega; con la selección nacional, corre".

Sin embargo, si su compañero de equipo argentino Higuaín hubiese metido el gol solo contra Neuer sobre el inicio del primer tiempo contra Alemania en 2014, quizá hoy se celebraría a Messi como otro Maradona, un héroe nacional que convirtió a algunos compañeros de equipo poco agraciados en campeones del mundo. En resumen, no hay que interpretar más de lo necesario las cuatro derrotas de Messi con la selección argentina en instancias finales. La copa internacional dura un mes. En general, el resultado se define en unos pocos centímetros: un tiro que pega en el poste o entra, un juez de línea que marca posición adelantada o no. Messi perdió dos de las tres finales de Copa América en penales (ambas en Chile, en 2015 y 2016) y cayó en la final de la Copa del Mundo frente el gol de Mario Götze en el alargue. Teniendo en cuenta que se trata de márgenes ínfimos, es probable que la mejor explicación para las derrotas sea su carácter aleatorio.

Aún así, la angustia de su país le carcome. Después de la final de la Copa América 2016, incluso se retiró del fútbol internacional, antes de revocar casi de inmediato la decisión.

El 24 de junio en Rusia, Messi cumplirá 31 años. Sin embargo, este año arranca el campeonato en mejor forma y estado físico que en 2014. Esta vez tuvo una brillante primavera. Por otra parte, para el alivio del cuerpo técnico de Argentina, el Barcelona selló el triunfo español temprano, y le dio tiempo para descansar. Algo que no es habitual en él, Messi quedó afuera de la convocatoria del Barcelona para jugar un insignificante amistoso con el Levante el 13 de mayo (sin él, el Barça perdió 5-4). El equipo argentino espera que empiece el torneo descansado y en "perfecto" estado físico.

Una vez más, sin embargo, Messi tendrá que jugar en un equipo que tiene fallas y carece de un sistema estable. En 18 partidos de eliminatorias del Mundial, Argentina pasó por tres entrenadores diferentes y 45 jugadores. El mediocampista Lucas Biglia sostiene: "Sin Messi somos un equipo bueno o normal", pero es probable que esa declaración sea demasiado amable. Sin Messi, perdieron 6-1 ante España en marzo.

Al actual entrenador, Jorge Sampaoli, le encanta el fútbol de ataque y presión, pero le faltan defensores rápidos o mediocampistas que lo jueguen. Argentina aún no decidió qué posición ocupará Messi. Sin embargo, sí se sabe que la "no estrategia" de 2014 de quedarse quieto y verlo gambetear desde mitad del campo, es insuficiente. Un informante explica que, si en 2014 Messi era el postre, esta vez el equipo debe ser el postre y Messi, la frutilla. El equipo tiene que liberarse de su "messidependencia". Messi tendrá la función de "organizar el juego" (el cuerpo técnico descubrió que todo esto se puede conversar con Messi, siempre que se haga en el campo de entrenamiento, donde se pueden visualizar las ideas). En la práctica, lo que pretende Argentina es encauzar los ataques ocasionales a través de otro jugador, y crear más movimiento en otro lugar más adelante. Al menos, ese es el plan.

Si llega a funcionar, y Messi juega para Argentina como lo hace para el Barcelona, pero en el escenario mayor del fútbol, bueno... ¡más no se puede pedir!