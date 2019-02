Levi Strauss anuncia su regreso a la Bolsa de NY

Levi Strauss arrancó con los trámites para regresar al mercado de valores estadounidense con la esperanza de que sus inversores valúen en cerca de u$s 5000 millones al inventor de los jeans, pese a que el mercado de la indumentaria se volvió muy competitivo.

La compañía con sede central en San Francisco presentó su plan para cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo LEVI, lo que marcaría su regreso a Wall Street tras haber dejado de hacerlo hace 34 años.

El grupo, que se une a otras compañías como Uber, Lyft y Airbnb con deseos de hacer una oferta pública inicial de acciones en la Bolsa este año, no confirmó cuánto captaría. Allegados a la OPA previamente habían dicho que planeaban conseguir inversores por entre u$s 600 millones y u$s 800 millones, valuándola en más de u$s 5000 millones.

Lo producido con la venta de las acciones se utilizaría para aumentar la "flexibilidad financiera para fines corporativos generales, incluyendo capital de trabajo, gastos operativos y gastos de capital", dijo la compañía.

Levi planea volver a la Bolsa en un momento en que crecen las compras online y cambian los gustos de los consumidores, lo que golpea la venta minorista.

En una presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC), Levi buscó convencer a Wall Street de que puede tener éxito en este cambiante paisaje, haciendo hincapié en que ha introducido la venta "omnicanal", que combina la presencia física con el contacto online.

"Si bien el ecommerce todavía representa una pequeña porción de nuestros ingresos netos, ha sido nuestra división de mayor crecimiento en los últimos años", explica la compañía en la presentación. Los canales mayoristas generaron casi dos terceras partes de la facturación neta del año pasado.

En las tiendas, Levi introdujo diferentes maneras en que los clientes pueden personalizar sus propios jeans. Otras iniciativas incluyen estilos nuevos, acuerdos con celebrities como el cantante Justin Timberlake, y un refuerzo para categorías como la indumentaria femenina.