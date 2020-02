Lecciones que deja el caso Weinstein para los líderes de empresas

El veredicto del juicio a Harvey Weinstein representa una victoria significativa para el movimiento #MeToo. Trasmite un fuerte mensaje a los acosadores sexuales, a los matones de los lugares de trabajo y a los poderosos abusadores de todo tipo: que no están fuera del alcance de la ley.

Algunos dirán que la condena que recibió el productor de Hollywood por dos de los cinco cargos en su contra es excepcional, que un acusado menos conocido habría sido absuelto, o que este caso debería poner punto final a la era #MeToo.

Al contrario. El juicio iluminó y avanzó en cuestiones complejas de la ley relacionadas con, tal como dijo el fiscal de distrito de Manhattan, "la complicada dinámica del poder y el consentimiento después de un ataque". La valentía de los testigos y las víctimas durante el juicio ha iluminado la compleja psicología de la agresión sexual, revelando por qué los que sufren ataques y abusos no pueden "simplemente alejarse", por qué algunas incluso toleran las relaciones abusivas y por qué a menudo prefieren permanecer en silencio.

Que Weinstein haya sido absuelto de los cargos más graves de agresión sexual depredadora y violación en primer grado también indica que el jurado fue capaz de dictar fallos diferenciados, a pesar del inevitable impulso mediático que tenía la causa contra el ex magnate.

El resultado del juicio a Weinstein debería dar esperanzas a las víctimas de acoso por parte de abusadores de bajo perfil. También, alentar a los directivos de empresas a cambiar y mejorar la cultura de sus organizaciones.

La ola de históricas quejas desatada por la historia de Weinstein hace dos años demostró que muchas víctimas consideraron que las políticas y los procedimientos establecidos durante los 80' y 90' que buscaban frenar el acoso eran básicamente inadecuados. Preferían permanecer en silencio, por temor a ser estigmatizadas o a provocar una reacción contraria por parte de las mismas organizaciones que tenían el deber de escucharlas.

Por otra parte, se las alentaba activamente a no hablar, mediante el uso de acuerdos de confidencialidad que claramente favorecían los intereses del empleador y de los presuntos abusadores. El juicio a Weinstein debería reforzar el principio de que esos acuerdos de confidencialidad no deben anular la protección jurídica de las víctimas ni impedirles hablar con los agentes policiales.

La relación entre el actor principiante y el poderoso empresario no es especial. Muchas relaciones laborales se construyen fuera de las jerarquías corporativas regidas por las reglas tradicionales. Los acuerdos de la economía colaborativa entre pagadores poderosos y trabajadores freelance deseosos de repetir el negocio son menos estelares pero conllevan riesgos similares a los que acarrean las decisiones sobre a quién debería estar en el elenco del próximo éxito de taquilla. En las grandes empresas, como han revelado los escándalos de las firmas de servicios profesionales, no sólo los ejecutivos de alto nivel pueden acosar a los más junior sino que importantes clientes externos también pueden abusar de su influencia financiera para intimidar a los miembros del staff.

El juicio también han dejado en claro que hay que animar a los testigos a denunciar el mal comportamiento. El personal de Weinstein a menudo guardó un vergonzoso silencio o fue cómplice activo de sus delitos. Habría que reforzar las normas para brindar protección a los denunciantes.

No todos los lugares de trabajo incivilizados se convertirán en un crisol para los actos groseros de un Harvey Weinstein, pero si no se los controla, los delitos menores pueden escalar hasta pudrir toda una cultura. La aplicación de la ley por si sola no evitará el abuso sexual. Aplicar un régimen de sospecha en las oficinas no es una respuesta. En última instancia, la responsabilidad de evitar ese resultado recae sobre los líderes poderosos. No sólo deben abstenerse de tener un mal comportamiento, sino que deben fomentar una cultura más sana en las organizaciones que ellos dirigen y sobre la cual tienen influencia.

Traducción: Mariana Oriolo