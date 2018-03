Las predicciones para 2017

El Financial Times acertó más de lo que se equivocó respecto de 2016, al menos, superficialmente. De las 16 predicciones que aparecieron en esta página hace un año, nueve o 10 se cumplieron (dependiendo de si la popularidad de Pokémon Go significa que 2016 fue "el año del despegue de la realidad virtual").



Entre las predicciones que se cumplieron se destacan: Roula Khalaf vaticinó la terrible resistencia de Bashar al-Assad, John Paul Rathbone acertó con la caída Dilma Rousseff y James Kynge predijo la devaluación del renminbi (ahora anticipa que en 2017 ocurrirá lo contrario: quizás esta sea la predicción para el año próximo sobre la que logramos menor consenso).



Pero no acertamos con las predicciones más importantes. El Reino Unido no votó por permanecer en la Unión Europea, Hillary Clinton no ganó, y esto fue lo más importante. Los que pensaban que lo que importa para la historia no son las tendencias constantes, sino los movimientos sísmicos repentinos confirmaron claramente su teoría en 2016. De modo que los lectores podrán tratar nuestras predicciones para 2017 con desdén.



Además, cabe hacer un comentario sobre la opinión cada vez más popular que hacer predicciones políticas y económicas es siempre y en todas partes gastar saliva en balde. Sin lugar a duda, nuestros expertos políticos y economistas más famosos, por mejor que sepan explicar las cosas una vez que ocurrieron, se esfuerzan por hacer esto en forma anticipada.



Existe una forma disciplinada y basada en fundamentos empíricos de hacer predicciones dignas de consideración, según el psicólogo político Philip Tetlock describe en estas páginas. Consiste en hacer múltiples predicciones precisas, asignarles probabilidades específicas, llevar un registro y anotar debidamente las que no se cumplen (incluso este método suele fallar cuando se trata de mercados de alta liquides, tales como las monedas o los mercados de valores).



La tarea de los expertos del Financial Times es más vaga y binaria. Los escépticos dirán que esto hace que nuestras predicciones anuales sean una tontería. Puede ser... pero hay un valor más allá de la predicción. Cada una de las siguientes predicciones es un resumen conciso de lo que un periodista experimentado cree que serán los temas centrales del año próximo y los factores que harán que resulten de un modo u otro. Son incentivos intelectuales fabulosos, independientemente de si funcionan para adivinar el futuro o no. Así es que siga leyendo, disfrute y reflexione.



Aquellos que siguen los pronósticos referidos a acciones, y simplemente creen que el Financial Times yerra estos pronósticos, pueden (por primera vez) probar hacer mejor las cosas. Elija su respuesta a las siguientes 20 preguntas y la pregunta del desempate y envíenos su nombre (real) y dirección de correo electrónico. El ganador tendrá un lugar destacado en el suplemento de predicciones del año próximo.





Robert Armstrong

¿Se activará el Brexit para el final del primer trimestre?

Sí. Las presiones que tiene la primer ministro Theresa May para hacerse a la idea de abandonar la UE está llegando a su punto cúlmine. Todos los planes del Brexit del gobierno se basan en activar el artículo 50 a finales de marzo. Acontecimientos externos podrían demorar esto: que la Corte Suprema se pronuncie sobre el proceso del artículo 50, por ejemplo, o politiquería en la Cámara de los Lores. Pero salvo que se desate una crisis, el deseo de Navidad de los partidarios del Brexit pronto se hará realidad.





Sebastian Payne

¿Marine Le Pen ganará la presidencia de Francia?

No. La probabilidad no es cero, desde ya. ¿Qué pasa si la clase trabajadora desencantada, la juventud poco calificada y el 10% de la población que están desempleados salen en masa? Y ¿qué pasa si, entretanto, los electores del ala izquierda evitan la segunda vuelta porque se oponen a las reformas del mercado de François Fillon? Aun así, la victoria de Le Pen es improbable por una razón: está a favor de la vuelta del franco y para un país de ahorradores, esta es una apuesta muy grande.





Anne-Sylvaine Chassany

¿Angela Merkel ganará la reelección en Alemania?

Sí. Merkel ganará las elecciones parlamentarias alemanas de septiembre, pero con menos bancas para su bloque Demócrata Cristiano/Socialdemócrata. A pesar del horrible atentando contra un mercado navideño, los electores se tragarán sus dudas, si no ocurren nuevos atentados importantes. Con el posible ingreso en el Bundestag de la derecha con la Alternativa para Alemania y la esperada vuelta de los liberales Demócratas Libres, será más difícil forma coaliciones. Pero Merkel se las arreglará.





Stefan Wagstyl

Fracasará el acuerdo nuclear con Irán?

No. Donald Trump amenazó con hacer que Estados Unidos se retire del acuerdo, pero esto es más complicado de hacer que de decir. Aun cuando Estados Unidos se retire, el acuerdo nuclear, firmado por Irán y seis potencias mundiales y consagrado en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, se mantendrá firme. El gobierno de Trump, sin embargo, podría igualmente frustrar el acuerdo aumentando la presión sobre Teherán al punto en que Irán se niegue a cumplir. Así es que es posible que el acuerdo empiece a desentrañarse en 2017, pero es de esperar que otros signatarios -es decir, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania- hagan esfuerzos para contener los daños.





Roula Khalaf

¿Donald Trump y Vladimir Putin llegarán a un acuerdo sobre Siria?

Sí. Pero no valdrá el papel en el que esté escrito. La recuperación de Aleppo por parte del gobierno sirio deja a Trump casi sin influencias con Moscú, aun cuando estuviese dispuesto a usarlas. El objetivo de Trump es atacar a ISIS y que lo vean cumplir dicho objetivo. Él y Putin llegarán a un acuerdo dentro de los primeros 100 días de gobierno del nuevo presidente de Estados Unidos para lanzar una ofensiva conjunta contra el grupo terrorista. Trump tendrá sus titulares en Twitter. Siria seguirá en llamas.

Edward Luce



¿El presidente Trump construirá el muro en la frontera con México?

Sí... pero hasta ahí no más. El presidente electo Trump armó tanto escándalo sobre construir una barricada a lo largo de la frontera de 320 kilómetros que algo tiene que hacer. Sin embargo, hace poco cambió sus promesas de un "muro sureño impenetrable, físico, alto, potente y hermoso" por una simple cerca. Así es que cabe esperar algunos agregados simbólicos a lo largo de la frontera, un tercio de la cual ya tiene una suerte de barrera.







Jude Webber

¿Destruirán a ISIS como una fuerza mundial importante?

No. El califato autodeclarado del Estado Islámico en Iraq y Siria caerá en 2017. Pero una vez desplazado de sus bastiones urbanos en Mosul y, finalmente, Raqqa, mezclará insurgencia local con atentados terroristas internacionales. La analogía es que la forma en que al-Qaeda logró reagruparse en el desierto sirio después de su experiencia casi mortal en Iraq en 2007-2009 vuelve a repetirse con ISIS cinco años después. ISIS puede contar con ayuda externa para reclutar adeptos: los regímenes apoyados por chiítas en Damasco, Bagdad y Beirut mantendrán alienados a los sunitas. En 2018 seguiremos hablando de ISIS.





David Gardner

¿Jacob Zuma seguirá siendo presidente de Sudáfrica?

Sí. Los escándalos que acecharon la presidencia de Zuma son innumerables. En muchos sistemas democráticos, ya lo hubiesen hundido. Pero dedicó gran parte de su presidencia a asegurar su propia supervivencia, subvirtiendo las instituciones públicas y llenando las estructuras del Congreso Nacional Africano gobernante de acólitos que dependen de su clientelismo. De modo que sobrevivirá como presidente, a costas de profundizar las divisiones dentro del CNA y reducir la posibilidad de que uno de sus aliados sea el nuevo presidente en 2019.





William Wallis

¿Corea del Norte hará una prueba exitosa de un misil con capacidad nuclear?

No. Después de dos pruebas con bombas nucleares y más de 20 con misiles balísticos, el país ha logrado preocupar al resto del mundo. Probablemente Pyongyang disfruta de esta situación. Pero de ahí a realizar una prueba con misiles nucleares el año próximo hay un largo trecho. Cruzaría una línea roja internacional. En un momento de creciente volatilidad en Estados Unidos, Pyongyang no sabe el alcance que podrían tener las represalias.





Bryan Harris

¿China permitirá que su moneda de devalúe más de un 10%?

No. Crece la presión sobre la devaluación del renminbi respecto del dólar después de haber caído más de 6% en 2016. El capital está saliendo de China a pesar de los esfuerzos por contenerlo. El mercado inmobiliario se está enfriando rápidamente y las tasas de interés en dólares podrían volver a aumentar. Y así y todo el renminbi no sufrirá una derrota el próximo año. Difícilmente se devalúe. En 2017, en China el único tema será la estabilidad antes del congreso clave de noviembre, con lo cual Beijing mantendrá firme la moneda.





James Kynge

¿Venezuela caerá en default?

No. En caso de default, los acreedores se apoderarían de los cargamentos de petróleo, poniendo fin al flujo de petrodólares y, en consecuencia, el clientelismo que compra el apoyo al gobierno corrupto. Por lo tanto, la voluntad de Caracas de pagar sus deudas nunca está en duda. El reciente aumento del precio del petróleo significa que su capacidad de pago además mejoró.





John Paul Rathbone

¿La tasa de crecimiento anual del Reino Unido caerá debajo del 1% en 2017?

No. El ritmo de crecimiento sí bajará a medida que la realidad de la dura e inminente salida de la UE se haga más patente. Pero el impulso empujará la economía. El promedio de pronósticos del informe Consensus Forecast de diciembre fue de 1,3%, muy cerca del pronóstico de 1,4% de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Ambos parecen razonables como estimaciones centrales. Pero las proyecciones varían entre 0,6 y 2,7%. Este rango no sorprende: la incertidumbre es grande.





Martin Wolf

¿La tasa de los fondos federales superará el 1,5% a fines de 2017?

No. La respuesta depende de si el plan fiscal de Donald Trump puede conseguir el crecimiento prometido de 3 a 4%. Pero las medidas que el Congreso republicano aceptará pueden no ser suficientes para contrarrestar obstáculos como la demografía y la escasa productividad. La Reserva Federal de Estados Unidos proporcionará los tres aumentos que pronosticó, elevando la tasa al 1,5%, pero no precisará ir más alto.





Michael MacKenzie

¿El S&P 500 terminará el año por encima de 2300 (aproximadamente su nivel actual)?

No. Los inversores orientados a la valorización -entre los que me cuento- fueron pesimistas durante años. Su escepticismo les ha costado caro. No obstante, la elección de Donald Trump produjo tres cambios. Impulsó un mercado muy caro otro 5% más arriba en previsión de un estímulo fiscal que puede decepcionar. El dólar está subiendo más, lo que perjudicará las ganancias de los exportadores estadounidenses. Por último, los rendimientos de los bonos han aumentado. Los optimistas dicen que las acciones deben ser caras cuando los rendimientos son bajos... un argumento imperfecto pero, si funciona, debe funcionar en ambos sentidos.





Robert Armstrong

¿Terminará el petróleo a más de u$s 50?

Sí. Los niveles récord de la producción de la OPEP y los fuertes suministros que provienen de fuera del cartel mantuvieron los precios bajo presión en 2016. Un acuerdo de recorte de producción entre los grandes productores dio al petróleo un impulso de fin de año. Lo que determinará los precios de 2017 es si los países respetan la medida y los niveles de producción de shale de Estados Unidos. Los funcionarios de energía siguen expresando de manera resuelta que los precios siguen demasiado bajos para permitir la inversión. Esperemos que la industria se mantenga firme y los precios suban.





Anjli Raval

¿La inflación de la UE será del 1,5% o más al final del año?

No. No estamos ante un pronóstico de dificultades económicas para la eurozona, sino de otro año mediocre. La inflación aumentó de 0,1% en junio a la última estimación de 0,6% en noviembre. Seguirá aumentando a medida que las últimas caídas de precios de la energía descienden del cálculo de 12 meses, pero probablemente no lo suficiente como para superar la tasa del 1,5%. El Banco Central Europeo volverá a admitir que fracasó en mantener la inflación por debajo -pero cerca- de 2%.





Chris Giles

¿Será Apple la empresa más preciada del mundo al fines de 2017?

Sí. La forma más fácil de que Apple pierda su corona es una salida a bolsa de Saudi Aramco. La compañía petrolera tiene un valor estimado de más de u$s 2 billones. La capitalización de mercado de Apple es un poco más de u$s 600.000 millones. Muchos analistas son pesimistas acerca de las perspectivas de Apple, pero esto ya está contemplado en el precio. No se esperan muchos artilugios nuevos en 2017, pero un recorte de impuestos sobre el efectivo repatriado podría revitalizar las acciones. Si Saudi Aramco se queda fuera, Apple debería seguir siendo la número uno.





Tom Braithwaite

¿Uber cotizará en bolsa?

Uber tiene más de u$s 10.000 millones en su botín de guerra. Está ocupada en resolver litigios, construir autos sin conductor y vender camiones de carga autónomos. Ah, y autos voladores. ¿Por qué Uber se molestaría en cotizar en bolsa? Y con pérdidas de u$s 2.000 millones en los primeros nueve meses de 2016, la cuenta de resultados no luce tan bien. Boss Travis Kalanick compara a Uber con un estudiante novato al que todavía le quedan unos años antes del baile de graduación. No se recibirá en 2017.





Leslie Hook

¿El CEO de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, o de JPMorgan Chase, Jamie Dimo, renunciarán en 2017?

No. Blankfein y Dimon parecen seguros. Ambos estuvieron bajo tratamiento contra el cáncer en los últimos años y volvieron a trabajar. Y parecen amar sus trabajos. Aunque el presidente electo Donald Trump dejó colgado un nombramiento político delante de Dimon, este último no picó. En Goldman, el número dos de Blankfein fue el que cortejó Trump, y Gary Cohn aprovechó la oportunidad. Blankfein no va a ninguna parte.





Brooke Masters

¿Quebrará un importante banco europeo en 2017?

Sí, si la quiebra implica un rescate del gobierno, la imposición de pérdidas sobre los tenedores de bonos mediante una fianza, o alguna combinación de ambos. Muchos bancos europeos siguen siendo eclipsados por las deudas incobrables de la última crisis, y una economía europea débil no les está haciendo ningún favor. La Banca Monte dei Paschi di Siena de Italia consiguió un rescate estatal en 2016. Entre otros bancos que se encuentran al borde de la quiebra se incluyen el Banco Popular de España, el Novo Banco de Portugal y el Cooperative Bank del Reino Unido.





Martin Arnold

Pregunta de desempate para el concurso de predicción en línea: ¿cuántos premios Grammy ganará Beyoncé este año?

Beyoncé fue nominado a nueve: disco del año, álbum del año, canción del año, mejor performance pop, mejor performance rock, mejor álbum urbano contemporáneo, mejor performance rap, mejor video musical y mejor película musical.