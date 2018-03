Las empresas exponen su temor a una separación abrupta

Los inversores extranjeros en el Reino Unido finalmente están tomando conciencia de la posibilidad de un Brexit abrupto. Hasta ahora, no les gusta lo que ven ni en Londres ni en Bruselas. "Esto quizás sea recordado como uno de los mayores errores políticos de la historia", dijo un inversor europeo. "Una de las cosas más negativas es la incertidumbre. No sorprende que la gente postergue sus decisiones de inversión"

"Es esencial que se organice la salida de la UE por parte del Reino Unido de manera ordenada y constructiva", advirtió BusinessEurope, que agrupa organizaciones de empleadores que representan a 20 millones de compañías en 34 países de la región. "Existe un verdadero riesgo de que miles de compañías que operan fuera del Reino Unido, pero que dependen de las firmas británicas, sean ignoradas".

Además de estar inquietos por la manera en que Gran Bretaña está manejando las negociaciones, a los grupos empresarios también les preocupa que en Bruselas no reciben su mensaje. "La Comisión Europea ni siquiera trató de saber qué piensan las empresas", dijo el CEO de una de las grandes agrupaciones de compañías de la región.

Los grupos de empleadores, incluyendo Medef de Francia, BDI en Alemania, Lewiatan de Polonia y Confindustria de Italia, temen a que no se logren acuerdos de transición suave. Esa preocupación también están entre las empresas británicas, que advirtieron públicamente el peligro a una salida abrupta si la UE y el Reino Unido no llegan a un acuerdo en marzo de 2019, la fecha límite para concluir las negociaciones.

"Miles de compañías de la UE ya sin Gran Bretaña carecen de claridad, información y apoyo, lo que les impide planificar una estrategia factible para el Brexit", dijo David Thomas, presidente ejecutivo del Consejo de Cámaras de Comercio Británicas en Europa, que representa más de 8.000 empresas de la región.