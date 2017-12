Las empresas de EE.UU. son las grandes ganadoras de la reforma fiscal de Trump

Las compañías estadounidenses esperan fuertes aumentos en sus ganancias del año próximo mientras los republicanos del Congreso retiran los últimos obstáculos a su propuesta de reforma tributaria norteamericana, con un proyecto que probablemente se convierta en ley esta semana.

Los analistas y ejecutivos calculan que las ganancias de las empresas subirán cerca de 10%, y algunas compañías verán que sus utilidades se incrementarán hasta 30%, gracias a la reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades de 35% a 21%.

Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo a Fox News el fin de semana que no "tenía dudas" de que el "extraordinario proyecto de reforma tributaria será aprobado esta semana. Agregó que las reducciones de impuestos deberían comenzar a regir en febrero "porque ya tenemos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) trabajando sobre las nuevas tablas de alícuotas".

Las compañías que pagan impuestos relativamente elevados y que generan ingresos principalmente en Estados Unidos, y que no están alcanzadas por un nuevo cargo sobre los activos en el extranjero, serán las más beneficiadas del nuevo código tributario.

Se cree que las refinerías de petróleo, los ferrocarriles, las aerolíneas y los bancos se encuentran entre los mayores ganadores.

Delta Air Lines fue una de las primeras empresas en especificar cuánto aumentarían sus utilidades, diciendo que el recorte de impuestos elevaría sus ganancias por acción del año próximo entre 18% y 19%.

Una de las mayores beneficiarias probablemente sea Berkshire Hathaway de Warren Buffet, en parte debido a que el conglomerado tiene especial foco en la economía de Estados Unidos. La reducción del impuesto elevará 15% sus ganancias de 2018 o u$s 2600 millones, según proyecciones del banco de inversión KBM.

La mayoría de las compañías se mostró reacia a hablar sobre cuánto se beneficiarían del recorte tributario, argumentando que necesitan ver los detalles completos antes de evaluar sus efectos.

El proyecto fue publicado después de negociaciones entre los republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes. Las empresas y sus asesores trabajaron durante el fin de semana para comprender sus implicancias. Los detalles de la legislación podrían tener un significativo impacto sobre las alícuotas que enfrentan las empresas.

También hablando con CNN el domingo, Mnuchin aseguró que la legislación representa una enorme reforma impositiva que reparará un "sistema quebrado" y hará que las familias trabajadoras paguen menos impuestos. Para contrarrestar las afirmaciones de que el proyecto de ley beneficia a los ricos, afirmó que las familias con ingresos hasta u$s 150.000 por año pagarán u$s 4000 menos de impuestos y que aquellas que ganan hasta u$s 75.000 se beneficiarán en u$s 2000.

Trump describió la reformas como "uno de los mayores regalos de Navidad para la clase media", mientras trata de apurar su paso por el Congreso para aprovechar al máximo la menguante ventaja republicana en el Senado.

Los analistas y ejecutivos vienen haciendo estimaciones del impacto de la ley en las ganancias, lo que ayudó a que el S&P 500 suba 18% este año.

Jonathan Golub, estratega jefe de acciones estadounidenses en Credit Suisse, dijo que esperaba que el recorte de impuestos aumente las ganancias promedio de las compañías del índice entre 8% y 10%, lo que ayuda a tranquilizar a los inversores de que las valuaciones de mercado de acciones no están tan estiradas como parecía.

Otros beneficiarios significativos probablemente sean las refinerías de petróleo. Las compañías líderes como Valero Energy y Andeavor podrían esperar ganancias por acción en 2018 entre 15% y 32% superiores como resultado de la reforma tributaria, según Guy Baber, analista de Simmons & Co.

Para los fabricantes de equipos incluyendo United Technologies, Honeywell and Emerson Electric, el aumento promedio de Esa suba habría sido cercana a 10% si la alícuota principal se hubiera recortado a 20%, según Vertical Research Partners. Probablemente sea levemente menor con una alícuota de 21%.

Los bancos también serán grandes ganadores. KBW calculó que las ganancias por acción en 2018 serán cerca de 20% superiores para JPMorgan Chase y 21% más altas para Wells Fargo si la alícuota es de 20%.