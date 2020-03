Las claves del histórico plan de estímulo que lanzará Estados Unidos

"En efecto, éste es un nivel de inversión para tiempos de guerra." Así describió Mitch McConnell, el republicano de Kentucky líder de la mayoría del Senado, al paquete de estímulo de u$s 2 billones acordado ayer en la cámara alta del Congreso de EE.UU.

En un momento de grandes divisiones partidarias en Washington, los políticos norteamericanos en pocos días acordaron que el gobierno hará una fuerte inyección de dinero en la economía con el fin de limitar el daño del brote de coronavirus.

Aunque todavía no se publicó el texto de la legislación, se esperaba que fuera aprobado por el Senado a última hora de ayer, y luego por la Cámara de Representantes, que está controlada por los demócratas. El éxito del paquete dependerá de la rapidez con la que se implemente, y hay dudas sobre si será suficiente, a pesar de su enorme magnitud.

Los principales puntos del paquete son los siguientes.

AYUDA ECONÓMICA

A principios de este mes, los funcionarios de la Casa Blanca habían descartado la necesidad de transferencias directas de dinero a los hogares estadounidenses, pero cambiaron de idea y se inclinaron por el "helicóptero monetario" cuando se hizo evidente que muchas familias necesitarían ayuda económica a raíz de la paralización de la economía.

Los pagos que el Tesoro hará a las familias norteamericanas serán de u$s 1200 por adulto, o u$s 2400 por pareja, con sumas adicionales por hijo. Los desembolsos disminuyen progresivamente a partir de ingresos anuales de u$s 75.000 por persona, o u$s 150.000 por pareja, por lo que las familias más ricas no recibirán ningún beneficio.

RESCATES DE EMPRESAS

La legislación reserva u$s 500.000 millones para préstamos a empresas afectadas por el coronavirus, incluidos u$s 25.000 millones para aerolíneas comerciales, u$s 4000 millones para líneas aéreas de carga y u$s 17.000 millones para empresas que son "fundamentales para la seguridad nacional". Los u$s 454.000 millones restantes se desembolsarían a través de préstamos y garantías de préstamo del gobierno, incluso a través de líneas de crédito establecidas por la Reserva Federal.

Los demócratas también eliminaron las disposiciones que permitían a las empresas retrasar la divulgación de su participación en el programa, y lograron que se les garantice que las empresas vinculadas a Donald Trump y su familia, a los legisladores y a los directores de los organismos ejecutivos, no recibirán ayuda gubernamental.

SEGURO DE DESEMPLEO

Sabiendo que algunos economistas estiman que el número de desocupados se disparará rápidamente, el Congreso y la Casa Blanca decidieron aumentar el subsidio por desempleo en u$s 600 semanales durante cuatro meses, que se agregarán a los pagos que ya reciben del estado donde viven, según Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado. Los desembolsos varían según el estado, con un promedio aproximado de u$s 385 por semana.

El plan de beneficios por desempleo de EE.UU. se amplió para abarcar también a los trabajadores independientes y a los temporales que se desempeñan dentro de la llamada "economía colaborativa". La legislación original fijaba el aumento por tres meses, pero los demócratas lograron incluir un mes más en el tramo final de las negociaciones.

FINANCIAMIENTO A HOSPITALES

El plan Incluye u$s 150.000 millones en financiación para hospitales, equipo personal y de protección para los trabajadores de la salud, suministros para tests, mayor fuerza de trabajo y capacitación, y obras para albergar a pacientes, según comentó Schumer.

Gran parte del dinero se canalizará a través de los gobiernos locales.

AYUDA A PEQUEÑAS EMPRESAS

La ley prevé u$s 367.000 millones en préstamos y subsidios a pequeñas empresas, con menos de 500 empleados, que son las que más sufren las consecuencias por las medidas de distanciamiento social y porque muchas autoridades locales obligan a las compañías no esenciales a cerrar temporalmente.

Marco Rubio, republicano de Florida y presidente de la comisión para la pequeña empresa en el Senado, dijo en el programa Fox Business que la pequeña empresa podrá solicitar un préstamo equivalente al 250% de su nómina mensual a las entidades de crédito aprobadas. Si utilizan los fondos para pagar a empleados o alquileres vinculados con sus negocios, no tendrán que devolver el dinero, convirtiéndolo efectivamente en un subsidio.

"Este es dinero debe llegar a estas manos enseguida, antes de que las persianas sigan cerrando y la gente siga perdiendo su empleo", concluyó Rubio.

Traducción: Mariana Oriolo