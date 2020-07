La sobrina de Donald Trump lo describe como matón y narcisista

Donald Trump desarrolló su tendencia a recurrir a exageraciones y a mentir después de ver cómo su padre "sociópata altamente funcional" degradaba a cualquier miembro de la familia que mostrara debilidad, dice el nuevo libro de su sobrina.

En Too Much and Never Enough (Demasiado y nunca suficiente), Mary Trump describe a su tío como un matón y narcisista que aprendió a mentir para asegurarse de que su padre, Fred Trump, no lo tratara con el desprecio que el constructor de Nueva York le tenía a su hijo mayor, Freddie.

En sus memorias, que Financial Times obtuvo antes de su publicación, la sobrina de Trump dice que su larga historia de mentiras se convirtió en un problema más grave ahora, que tiene que hacer frente a varias crisis, incluida la pandemia. Ella asegura que no está capacitado para manejar la situación.

La autora, que es psicóloga, asegura que además de cumplir con la definición clínica de narcisismo, el presidente también quizás sufra un trastorno de personalidad antisocial, el trastorno de personalidad dependiente y problemas de aprendizaje que le dificultan procesar información.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se refirió a las memorias como un "libro de falsedades".